KNAB задержал бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса

В KNAB агентству LETA сообщили, что уголовный процесс начат 25 сентября этого года по ч.4 ст.320, ч.1 ст.323 и ч.1 ст.195 Уголовного закона - получение взятки, дача взятки и легализация средств, полученных преступным путем.

Как сообщили в бюро, материалы уголовного дела содержат сведения о том, что должностное лицо Даугавпилсской думы в период с января по август 2018 года, возможно, приняло взятки на сумму не менее 6000 евро от представителя одного из предприятий за оказание поддержки в процедурах закупок Даугавпилсской краевой думы, а также легализовало полученные преступным путем средства.

Решение о мере пресечения в отношении задержанных будет принято в течение 48 часов.

Как сообщает даугавпилсский городской портал Gorod.lv, дело связано с закупками самоуправления в 2018 году. Речь идет о расследовании взяточничества в закупках школьных обедов для 13-й и 17-й школ Даугавпилса, которые выиграла фирма Latgales Optima.

По данным с сайта Бюро по надзору за закупками, эта фирма регулярно выигрывала в закупках самоуправления.

Это не первый процесс, начатый против Эйгимса. KNAB задерживало его по делу о требовании взятки в размере 10 000 в декабре 2018 года. В настоящее время по этому делу продолжается досудебное расследование.

В сентябре 2018 года KNAB начало уголовный процесс о том, что должностное лицо Даугавпилсской городской думы требовало взятку в размере 10 000 евро от физического лица в связи с закупками самоуправления в сфере строительства. По делу были задержаны два человека, антикоррупционное бюро провело процессуальные действия в Даугавпилсской думе.

Начатый в прошлом году уголовный процесс связан с двумя закупками на сумму 4 млн евро по ремонту двух образовательных учреждений города, которые выиграла строительная компания Modus buve.