Ср, 9.10.2019
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Гражданство детям неграждан: осталось последнее чтение

Паспорт негражданина

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня передала для рассмотрения в третьем, последнем чтении инициативу бывшего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.

Как сообщалось, поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", - заявил он.

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