Гражданство детям неграждан: осталось последнее чтение

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам сегодня передала для рассмотрения в третьем, последнем чтении инициативу бывшего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.
Как сообщалось, поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.
Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.
"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", - заявил он.