Гражданство детям неграждан: осталось последнее чтение

Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.