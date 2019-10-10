Почти блондинка! Кейт Миддлтон поразила новым имиджем
Недавнее появление герцогини Кембриджской в Музее естествознания поразило пользователей Сети. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет волос и стильную укладку.
Как известно, королевский этикет не одобряет кардинальные перемены в имидже членов королевской семьи, но столь незначительная и эффектная перемена лишь подчеркнула утонченность герцогини.
"Кейт выбрала золотистые тона, которые идеально подходят осеннему сезону. К тому же они сочетаются с оттенком кожи герцогини, а новый цвет волос прекрасно акцентирует ее щеки",
- высказался о новом облике герцогини Кембриджской известный британский парикмахер Джеймс Джонс.
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