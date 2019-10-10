Пт, 11.10.2019
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Почти блондинка! Кейт Миддлтон поразила новым имиджем
Королевский стиль

ФОТО: Reuters/AFP/Scanpix

Недавнее появление герцогини Кембриджской в Музее естествознания поразило пользователей Сети. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала новый цвет волос и стильную укладку. 

Как известно, королевский этикет не одобряет кардинальные перемены в имидже членов королевской семьи, но столь незначительная и эффектная перемена лишь подчеркнула утонченность герцогини. 

"Кейт выбрала золотистые тона, которые идеально подходят осеннему сезону. К тому же они сочетаются с оттенком кожи герцогини, а новый цвет волос прекрасно акцентирует ее щеки",

- высказался о новом облике герцогини Кембриджской известный британский парикмахер Джеймс Джонс. 

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP/Scanpix

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