Пт, 11.10.2019
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В кампании Victoria's Secret впервые появились модель plus size и трансгендер
Фото

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B3XAiJzhomU/

Два бренда нижнего белья — Victoria’s Secret и Bluebella — выпустили в свет совместную коллекцию, а также бодипозитивную кампанию, которая была посвящена любви к своему телу. Об этом пишет Daily Mail.

Одной из участниц съёмок стала модель-трансгендер из Дании 24-летняя Май Симон Лифшиц:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chop chop. Huge thanks to @maggiedaneperus

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"Я никогда не буду на 100 процентов довольна своим телом, как и любая другая женщина. Но я стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть", — прокомментировала участие Лифшиц.

В кампании снялась также плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер: 

Это первый раз, когда в кампаниях Victoria’s Secret принимают участие "нестандартные" модели. Бренд был известен не только своим бельём, но и консервативностью в выборе моделей.

В августе 2019 года компания впервые подписала контракт с трансгендерной моделью — Валентиной Сампайо из Бразилии. Она примет участие в будущих показах бренда.

Перемены в компании произошли после интервью журналу Vogue, когда генеральный директор бренда заявил, что не считает нужным менять моделей, в том числе на девушек с другим складом фигуры и трансгендеров. Общественность очень резко отреагировала на данное заявление. На фоне развернувшейся реакции генеральный директор компании покинул свой пост.

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