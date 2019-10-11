В кампании Victoria's Secret впервые появились модель plus size и трансгендер

Одной из участниц съёмок стала модель-трансгендер из Дании 24-летняя Май Симон Лифшиц:

"Я никогда не буду на 100 процентов довольна своим телом, как и любая другая женщина. Но я стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть", — прокомментировала участие Лифшиц.

В кампании снялась также плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер:

Это первый раз, когда в кампаниях Victoria’s Secret принимают участие "нестандартные" модели. Бренд был известен не только своим бельём, но и консервативностью в выборе моделей.

В августе 2019 года компания впервые подписала контракт с трансгендерной моделью — Валентиной Сампайо из Бразилии. Она примет участие в будущих показах бренда.