В кампании Victoria's Secret впервые появились модель plus size и трансгендер
Два бренда нижнего белья — Victoria’s Secret и Bluebella — выпустили в свет совместную коллекцию, а также бодипозитивную кампанию, которая была посвящена любви к своему телу. Об этом пишет Daily Mail.
Одной из участниц съёмок стала модель-трансгендер из Дании 24-летняя Май Симон Лифшиц:
"Я никогда не буду на 100 процентов довольна своим телом, как и любая другая женщина. Но я стараюсь помнить, что мне не нужно постоянно меняться, чтобы любить себя такой, какая я есть", — прокомментировала участие Лифшиц.
В кампании снялась также плюс-сайз-модель Али Тейт Катлер:
At the launch today for @victoriassecret and @bluebella at their flagship store in NYC. I believe I’m the first size 14 on @victoriassecret? Regardless I’m pretty stoked to work with a brand I idolized when I was a teen. Great step in the right direction for bodies. Available online @victoriassecret and at select stores across the country and UK.
Это первый раз, когда в кампаниях Victoria’s Secret принимают участие "нестандартные" модели. Бренд был известен не только своим бельём, но и консервативностью в выборе моделей.
В августе 2019 года компания впервые подписала контракт с трансгендерной моделью — Валентиной Сампайо из Бразилии. Она примет участие в будущих показах бренда.
Перемены в компании произошли после интервью журналу Vogue, когда генеральный директор бренда заявил, что не считает нужным менять моделей, в том числе на девушек с другим складом фигуры и трансгендеров. Общественность очень резко отреагировала на данное заявление. На фоне развернувшейся реакции генеральный директор компании покинул свой пост.