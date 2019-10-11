Trakās dienas: У 50 работников Stockmann - кишечная инфекция, их кормила печально известная фирма

Около 50 работников универмага Stockmann, питание которых во время акции Trakās dienas обеспечивало предприятие Baltic Restaurant Latvia, подтвердили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).
В воскресенье, 6 октября, от Baltic Restaurant Latvia поступила информация о случаях заболевания работников Stockmann. ПВС проводит проверки - взяты образцы смывов и продуктов питания, проведена проверка у поставщиков сырья.
Пока ПВС ожидает результатов проверок и не может сказать, что послужило источником инфекции. Результаты оставшихся проверок могут быть известны в понедельник, 14 октября.
Также от Центра профилактики и контроля заболеваний ожидаются результаты эпидемиологического расследования.
Как сообщалось, к массовым случаям кишечной инфекции в сигулдских детских садах также было причастно предприятие Baltic Restaurants Latvia. Сигулдское самоуправление расторгло с ним договор об услугах общественного питания.