Пт, 11.10.2019
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Trakās dienas: У 50 работников Stockmann - кишечная инфекция, их кормила печально известная фирма

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Около 50 работников универмага Stockmann, питание которых во время акции Trakās dienas обеспечивало предприятие Baltic Restaurant Latvia, подтвердили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

В воскресенье, 6 октября, от Baltic Restaurant Latvia поступила информация о случаях заболевания работников Stockmann. ПВС проводит проверки - взяты образцы смывов и продуктов питания, проведена проверка у поставщиков сырья.

Пока ПВС ожидает результатов проверок и не может сказать, что послужило источником инфекции. Результаты оставшихся проверок могут быть известны в понедельник, 14 октября.

Также от Центра профилактики и контроля заболеваний ожидаются результаты эпидемиологического расследования.

Как сообщалось, к массовым случаям кишечной инфекции в сигулдских детских садах также было причастно предприятие Baltic Restaurants Latvia. Сигулдское самоуправление расторгло с ним договор об услугах общественного питания.

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