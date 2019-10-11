Более тонны кокаина и другие наркотики: в Европе проведена обширная полицейская операция

Целью операции Joint Action Days 2019, которая состоялась в середине и в конце сентября, была не только торговля синтетическими наркотиками и новыми психоактивными веществами, но и торговля людьми, контрабанда мигрантов и преступления против окружающей среды, сообщила находящаяся в Гааге организация.

Операцией, которая была "развернута против наркоторговцев во всей Европе", руководило Центральное бюро расследований Польши, указал Европол.

"В результате этих действий сетям наркоторговли был нанесен основательный удар и с нелегального рынка были изъяты наркотики, стоимость которых оценивается в 85 млн евро", - подчеркнула Европол, ссылаясь на предварительные расчеты.

Конфисковано также 11,3 тонны прекурсора MAPA, который используется в производстве амфетамина. Такое количество вещества достаточно для того, чтобы сделать 6,3 тонны наркотика. На европейском рынке это может стоить 63 млн евро.

Полиция также конфисковала 1,3 тонны кокаина, 19 600 таблеток экстази, 22 килограмма марихуаны и 1107 саженцев каннабиса, 10,6 килограммов амфетамина и шесть килограммов MDMA.