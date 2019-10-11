LTV7: CSDD зарабатывает на фоторадарах
Государство, через Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) получает прибыль от стационарных фоторадаров, сообщает программа Русского вещания "Личное дело". Сами фоторадары за последние три года многократно себя окупили, однако Госполиции не хватает денег на их содержание.
Согласно статистике Госполиции, с момента появления первых стационарных фоторадаров в 2015 году, они многократно окупили себя. На текущий момент общие доходы от стационарных фоторадаров составили свыше 34 миллионов евро. Это штрафы, собранные с владельцев транспортных средств и поступившие в госказну.
Расходы на содержание стационарных фоторадаров составили 5 миллионов 700 тысяч евро.
Приобретение 84 стационарных фоторадаров было сделано из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). В свою очередь, установка и эксплуатация фоторадаров финансируется Госполицией из средств госбюджета.
Напомним, что в 2016 году был заключен пятилетний контракт с компанией Reck на поставку и обслуживание фоторадаров на сумму 6.8 миллиона евро. Он действителен до июня 2020 года. За это время компания Reck не повышала цену на свои услуги, ни на один цент.
"Расходы в последнее время выросли. На сотрудников, возросли технические расходы. Несмотря на это, мы свою ценовую политику не меняли", – рассказала "Личному делу" представитель компании RECK Иева Дзерве,
Госполиция заключила договор с CSDD. Они между собой распределили роли, кто и за что в проекте отвечает. Так со стационарного фоторадара в CSDD приходит информация о том, что конкретное транспортное средство нарушило правила дорожного движения.
CSDD проводит сравнение транспортных средств в регистре. Когда это сделано, информация отсылается в Госполицию, которая принимает решение о наложении щтрафа. Потом информация возвращается в CSDD и дальше уведомление о штрафе пересылается владельцу транспортного средства.
Сейчас Госполиция тратит по 550 тысяч евро в год на зарплаты своим сотрудникам, которые занимаются обработкой данных с фоторадаров. Еще в момент заключения договора с CSDD Госконтроль обращал внимание на то, что он составлен однобоко и не в пользу полиции.
Например, 23 пункт соглашения устанавливал планку оплаты одного рабочего дня фоторадара - не выше 62 евро и 40 центов. Если расходы меньше обозначенной суммы, то стороны должны заключить письменное соглашение об оплате, а если они больше установленной суммы, то полиции просто выставляются счета, которые она должна оплачивать.
Кроме этого, в первоначальной версии договора была включена прибыль CSDD в размере 10%
"Нужно ли столько зарабатывать на безопасности общества? Следуя нашим рекомендациям расценки были изменены, а прибыль уменьшена с 10 до 5%", – рассказала "Личному делу" директор 2-го департамента ревизий Госконтроля Илзе Гринхофа.
Также CSDD включила в счет к полиции расходы на амортизацию фоторадаров. Обычно предприниматель, который использует какое-то оборудование, закладывает амортизационные расходы, чтобы в будущем купить новое.
В Госконтроле сочли, что история с фоторадарами - это не тот случай. И эти расходы значительно увеличивали расценки на обслуживание.
"Возникал вопрос, а куда пойдут эти деньги, которые мы заплатили на амортизацию? Поскольку ответ на него не был ясен, то по нашей рекомендации было принято решение, что эту сумму не надо платить", – пояснила Илзе Гринхофа.
Источник в МВД сообщил "Личному делу", что сейчас CSDD в ультимативном порядке увеличивает счета Госполиции на безопасность, страхование и рабочую силу, по схеме “Take it, or leave it”, – (Бери или уходи). Также в МВД уже официально говорят об увеличении расходов на фоторадары на 100 тысяч евро в следующем году.
В CSDD категорически отрицают факт повышения цены и наоборот говорят о снижении расходов на 25%. А в 2020 году запланированная сумма на обслуживание 100 фоторадаров, по их данным, менятся не будет. Что же касается 5% прибыли, которую получает дирекция, то тут в CSDD ссылаются на правила Кабинета министров номер 170, которые обязывают их планировать прибыль на уровне 5% за предоставленные услуги. Потом эта прибыль, в виде дивидентов поступит обратно в госказну.