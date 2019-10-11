LTV7: CSDD зарабатывает на фоторадарах

Согласно статистике Госполиции, с момента появления первых стационарных фоторадаров в 2015 году, они многократно окупили себя. На текущий момент общие доходы от стационарных фоторадаров составили свыше 34 миллионов евро. Это штрафы, собранные с владельцев транспортных средств и поступившие в госказну.

Расходы на содержание стационарных фоторадаров составили 5 миллионов 700 тысяч евро.

Приобретение 84 стационарных фоторадаров было сделано из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). В свою очередь, установка и эксплуатация фоторадаров финансируется Госполицией из средств госбюджета.

Напомним, что в 2016 году был заключен пятилетний контракт с компанией Reck на поставку и обслуживание фоторадаров на сумму 6.8 миллиона евро. Он действителен до июня 2020 года. За это время компания Reck не повышала цену на свои услуги, ни на один цент.

"Расходы в последнее время выросли. На сотрудников, возросли технические расходы. Несмотря на это, мы свою ценовую политику не меняли", – рассказала "Личному делу" представитель компании RECK Иева Дзерве,

Госполиция заключила договор с CSDD. Они между собой распределили роли, кто и за что в проекте отвечает. Так со стационарного фоторадара в CSDD приходит информация о том, что конкретное транспортное средство нарушило правила дорожного движения.

CSDD проводит сравнение транспортных средств в регистре. Когда это сделано, информация отсылается в Госполицию, которая принимает решение о наложении щтрафа. Потом информация возвращается в CSDD и дальше уведомление о штрафе пересылается владельцу транспортного средства.

Сейчас Госполиция тратит по 550 тысяч евро в год на зарплаты своим сотрудникам, которые занимаются обработкой данных с фоторадаров. Еще в момент заключения договора с CSDD Госконтроль обращал внимание на то, что он составлен однобоко и не в пользу полиции.

Например, 23 пункт соглашения устанавливал планку оплаты одного рабочего дня фоторадара - не выше 62 евро и 40 центов. Если расходы меньше обозначенной суммы, то стороны должны заключить письменное соглашение об оплате, а если они больше установленной суммы, то полиции просто выставляются счета, которые она должна оплачивать.

Кроме этого, в первоначальной версии договора была включена прибыль CSDD в размере 10%

"Нужно ли столько зарабатывать на безопасности общества? Следуя нашим рекомендациям расценки были изменены, а прибыль уменьшена с 10 до 5%", – рассказала "Личному делу" директор 2-го департамента ревизий Госконтроля Илзе Гринхофа.

Также CSDD включила в счет к полиции расходы на амортизацию фоторадаров. Обычно предприниматель, который использует какое-то оборудование, закладывает амортизационные расходы, чтобы в будущем купить новое.

В Госконтроле сочли, что история с фоторадарами - это не тот случай. И эти расходы значительно увеличивали расценки на обслуживание.

"Возникал вопрос, а куда пойдут эти деньги, которые мы заплатили на амортизацию? Поскольку ответ на него не был ясен, то по нашей рекомендации было принято решение, что эту сумму не надо платить", – пояснила Илзе Гринхофа.

Источник в МВД сообщил "Личному делу", что сейчас CSDD в ультимативном порядке увеличивает счета Госполиции на безопасность, страхование и рабочую силу, по схеме “Take it, or leave it”, – (Бери или уходи). Также в МВД уже официально говорят об увеличении расходов на фоторадары на 100 тысяч евро в следующем году.