Прогноз Василисы Володиной на вторую половину октября: кого ждет успех, плохие дни и советы каждому знаку Зодиака

Любовь и отношения в октябре

Первое, что отметила Василиса Володина, это общение между людьми. Астролог настоятельно рекомендует не портить ни с кем отношения, а также доверять окружающим. При взаимодействии с с кем бы то нибыло лучше проявлять побольше уважения.

Вторая половина этого месяца обещает быть очень эмоциональной, во многом непредсказуемой.

Люди могут реагировать на критику очень резко, поэтому каждому из нас следует тщательно подбирать слова и не совершать импульсивных поступков.

Особенно важной, по мнению астролога, станет сфера любви. Всем, кто находится в отношениях, важно сфокусировать внимание на них, потому что Венера находится в Скорпионе - одном из самых романтичных и плодотворных для любви знаков.

Особый интерес к представителям противоположного пола появится из-за нахождения Марса в Весах. Это хорошее время для знакомств. Тем, кто уже нашел свою любовь, придется быть предельно осторожными.

Марс сделает так, что в отношениях могут появиться трещины, так что не провоцируйте друг друга, не испытывайте судьбу, советует Василиса Володина.

Избежать проблем поможет искреннее желание идти навстречу и искать компромиссы.

Финансы и работа в октябре

Астролог отмечает, что в сфере работы лучше отдать предпочтение командному труду. Слаженные действия помогут преуспеть всему коллективу, но для наилучших результатов каждому важно проявить свои самые сильные стороны.

Начиная с 22 октября на вашем пути может появиться множество преград. Некоторые их них удастся преодолеть в одиночку, но если вы почувствуете нехватку сил, то лучше попросить помощи.

Ни в коем случае нельзя ждать, пока все проблемы решатся сами собой. В октябре это не произойдет, особенно в конце месяца. Пришло время поторопиться - промедление может стоить денег.

Василиса Володина предупреждает, что могут вернуться старые нерешенные проблемы, возникнуть какие-то непонятные ситуации, но не надо бить тревогу. Стоит просто довериться интуиции и быть предельно спокойными.

По мнению астролога, самыми успешными в финансовой сфере станут люди, рожденные в январе-феврале 1971 года, в середине и конце осени 1972-го, с марта 1973-го по март 1974-го, с сентября 1979-го по октябрь 1980 года, а также летом 1981-го и в 1986 году.

Советы знакам Зодиака на вторую половину октября

Овен: возможно, придется пойти на жертвы ради друзей, коллег и родственников. Эгоизм точно будет лишним.

Телец: у представителей этого знака может появиться ощущение, что они оказались не в том месте и не в то время. Нужно адаптироваться к трудностям, а не жаловаться.

Близнецы: этим людям астролог советует заняться своим здоровьем, сфокусироваться на исправлении проблем в этой области.

Рак: у Раков есть возможность заняться тем, что интересно именно им.

Что до чужих дел, то их представителям этого знака Зодиака лучше пока не касаться. Нужно дать больше свободы близким, коллегам и друзьям.

Лев: у людей, рожденных под этим созвездием, наступает период, когда можно и нужно заниматься насущными делами дома. На выходных не стоит приниматься за работу.

Дева: Девам не стоит заботиться о тех, кто не делает этого по отношению к ним. Лучше сфокусироваться на по-настоящему близких людях.

Весы: у Весов начинается период финансовой активности, когда стоит задуматься об увеличении доходов, открытии новых денежных потоков.

Скорпион: представителям этого знака стоит временно приостановить активность в любви и делах, чтобы собраться с мыслями, оценить обстановку.

Стрелец: этим людям необходимо срочно брать быка за рога, начинать действовать. Вторая половина октября подарит им массу возможностей.

Козерог: у Козерогов в этот период могут проявиться негативные черты характера и нерешительность. С этим придется бороться в первую очередь, чтобы избежать проблем.

Водолей: если что-то пойдет не так, то Водолеям необходимо просто вдохнуть поглубже и постараться смириться с событиями, над которыми они не властны.

Рыбы: исправить сложившуюся ситуацию поможет другой человек. Кто именно это будет, придется узнать самостоятельно.