Президент призывал граждан осознать свою власть в условиях демократии

По словам Левитса, в странах со зрелой демократией доверие к госучреждениям в буквальном смысле передается по наследству, поскольку из поколения в поколение вырабатывается доверие к государству, а жителям стран, которые после тоталитарных или авторитарных режимов попадают в демократическую систему необходимо время, чтобы это доверие выработалось.

Президент также обратил внимание на вопрос демократического большинства, подчеркнув, что наш беспокойный век, когда люди часто принимают спонтанные решения и не успевают вникать в различные вопросы, может привести к популизму, и именно поэтому так важна институциональная компетенция.

Как сообщалось, в пятницу и субботу в рамках "Рижской конференции 2019" эксперты по международным отношениям и лидеры разных стран собрались в Риге, в здании Национальной библиотеки, для обсуждения ключевых вопросов региональной и международной безопасности и политики.