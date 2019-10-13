Вс, 13.10.2019
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Президент призывал граждан осознать свою власть в условиях демократии

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"Рижская конференция 2019"

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Живя в демократической системе, каждый гражданин должен осознавать, что он является представителем общественной власти, имеющим свой голос и свою ответственность, заявил президент Эгил Левитс во время выступления на "Рижской конференции 2019", прошедшей на этой неделе.

По словам Левитса, в странах со зрелой демократией доверие к госучреждениям в буквальном смысле передается по наследству, поскольку из поколения в поколение вырабатывается доверие к государству, а жителям стран, которые после тоталитарных или авторитарных режимов попадают в демократическую систему необходимо время, чтобы это доверие выработалось.

Президент также обратил внимание на вопрос демократического большинства, подчеркнув, что наш беспокойный век, когда люди часто принимают спонтанные решения и не успевают вникать в различные вопросы, может привести к популизму, и именно поэтому так важна институциональная компетенция.

Как сообщалось, в пятницу и субботу в рамках "Рижской конференции 2019" эксперты по международным отношениям и лидеры разных стран собрались в Риге, в здании Национальной библиотеки, для обсуждения ключевых вопросов региональной и международной безопасности и политики.

Целью конференции, организованной Латвийской трансатлантической организацией в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Министерством обороны, является создание благоприятной среды для обмена мнениями и дискуссий.

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