Мэром Валкского края в шестой раз стал Крауклис

Сегодня на первом заседании Валкской краевой думы нового созыва за Крауклиса проголосовали восемь депутатов из 15, так как в заседании думы из-за зарубежной командировки не принимала участия Гинта Криевкална (Видземская партия).

На пост председателя думы Видземская партия выдвинула Крауклиса, а от общего списка партии "Для развития Латвии" и Латвийского крестьянского союза (РЛ/ЛКС), Национального объединения и "Прогрессивных" была выдвинута кандидатура предыдущего председателя думы Гиты Авоте, за которую проголосовали четыре депутата.

На первое заседание думы не явились депутаты общего списка РЛ/ЛКС Янис Анже и Кристапс Сула.

Как сообщалось, до выборов самоуправлений, состоявшихся в начале июня, пост мэра края занимала Гита Авоте, которая баллотировалась на этих выборах по общему списку РЛ/ЛКС. Этот список занял второе место с 23,04% голосов, что дает ему четыре места в думе.

Партия "Прогрессивные" получила поддержку 7,29% избирателей, а Национальное объединение (ПНА) - 7,09%. Оба списка в думе будут представлены одним депутатом.

Общий список партий "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши" в Валкском крае не преодолел 5-процентный барьер.

От Видземской партии в думу избраны Крауклис, Унда Озолиня, Эдуард Раценис, Ирина Зиминя, Гинта Криевкална, Андрис Дайнис, Лига Пандалоне, Лига Лаце-Ерума и Анда Кушке.

От РЛ/ЛКС мандаты депутатов думы получили Авоте, Янис Анже, Кристап Сула и Гунтис Албергс, от "Прогрессивных" в думу вошла Байба Карпова, от Нацобъединения - Агнис Биркавс.