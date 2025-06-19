Президент подчеркнул, что и обществу в целом, и государственной власти необходимо начать доверять людям и формировать в них уверенность в том, что и они могут доверять государству.

Говоря о ситуации с безопасностью, Ринкевич отметил, что присутствие союзников по НАТО в Латвии достигло уровня бригады под командованием Канады. Союзники и их корабли обеспечивают физическое присутствие и в воздушном пространстве, и в Балтийском море. "Вместе мы сильны, но у каждого есть свои задачи, и у нас их очень много", - сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо развивать оборонные возможности и вкладывать средства в развитие военной инфраструктуры, однако классического подхода здесь недостаточно. "5% от внутреннего валового продукта на оборону и безопасность - это не просто цифра. Деньги сами по себе не стреляют и не спасут в случае угрозы. Мы должны заботиться о том, чтобы наши и натовские оборонные планы основывались на реальных возможностях", - отметил Ринкевич.

В связи с этим он положительно оценил работу правительства, отметив, что были приняты верные и своевременные решения. На предстоящем саммите НАТО Латвия будет призывать союзников по альянсу инвестировать в оборону быстрее и больше. "Мы также ясно понимаем, что в нашем собственном списке задач, несмотря на начатое, должно быть продолжение развития гражданской обороны, гражданско-военного сотрудничества и широкое вовлечение общества в защиту государства", - подчеркнул президент.