С каждым новым созывом Сейма избиратели надеются на ответственную политику, однако в процессе работы парламента эти надежды зачастую постепенно угасают, и именно это происходит и при нынешнем Сейме. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич, обращаясь к депутатам на последнем заседании весенней сессии парламента.
Он подчеркнул, что приоритеты государства остаются неизменными - оборона и безопасность, демография, экономическое развитие и качество образования. Президент отметил, что поданные им в Сейм законодательные инициативы были подчинены именно этим целям. На данный момент он подал в президиум Сейма 17 законодательных инициатив.
По словам Ринкевича, на то, насколько хорошо люди чувствуют себя в своей стране, влияет и уровень доверия между государством и обществом. И хотя с каждым новым созывом Сейма избиратели ждут ответственной политики, в процессе работы парламента эти надежды часто исчезают. "К сожалению, должен признать, что это происходит и сейчас", - сказал президент.
Он отметил, что недавние муниципальные выборы прошли "как по кочкам", остается много вопросов, касающихся общего развития государства, недостроенных больниц, проекта Rail Baltica и др.
"По правде говоря, нам известны все наши недостатки. Мы знаем, что наша система госуправления в определенной степени ориентирована не на результат, а на процесс", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что Латвия отстает с освоением выделенных Европейским союзом средств, так как даже мельчайшие детали проектов согласовываются на уровне правительства. В то же время Сейм часто принимает хорошие и взвешенные законы, но проблемы начинаются при их реализации.
Президент подчеркнул, что и обществу в целом, и государственной власти необходимо начать доверять людям и формировать в них уверенность в том, что и они могут доверять государству.
Говоря о ситуации с безопасностью, Ринкевич отметил, что присутствие союзников по НАТО в Латвии достигло уровня бригады под командованием Канады. Союзники и их корабли обеспечивают физическое присутствие и в воздушном пространстве, и в Балтийском море. "Вместе мы сильны, но у каждого есть свои задачи, и у нас их очень много", - сказал президент.
Он подчеркнул, что необходимо развивать оборонные возможности и вкладывать средства в развитие военной инфраструктуры, однако классического подхода здесь недостаточно. "5% от внутреннего валового продукта на оборону и безопасность - это не просто цифра. Деньги сами по себе не стреляют и не спасут в случае угрозы. Мы должны заботиться о том, чтобы наши и натовские оборонные планы основывались на реальных возможностях", - отметил Ринкевич.
В связи с этим он положительно оценил работу правительства, отметив, что были приняты верные и своевременные решения. На предстоящем саммите НАТО Латвия будет призывать союзников по альянсу инвестировать в оборону быстрее и больше. "Мы также ясно понимаем, что в нашем собственном списке задач, несмотря на начатое, должно быть продолжение развития гражданской обороны, гражданско-военного сотрудничества и широкое вовлечение общества в защиту государства", - подчеркнул президент.
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