Полиция выяснила, кто распространял фейки о готовящемся взрыве в рижской школе

Угрозы о возможных рисках безопасности школа получала неоднократно - и на прошлой неделе, и сегодня. Как установлено в таких случаях, была проведена эвакуация и на место происшествия выехали сотрудники Госполиции, в том числе и антитеррористическое подразделение Omega, а также Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) и сотрудники муниципальной полиции.

Информация о взрывоопасных предметах в здании ни в одном случае не подтвердилась.

Однако в понедельник, 14 октября, стражи порядка выяснили личность возможного распространителя угроз - им оказался 16-летний подросток. Ранее он в поле зрения полиции не попадал.

"Полиция все время такие ситуации воспринимает серьезно и проводит тщательные проверки - безопасность всегда на первом месте! Любой, кто собирается так шутить, должен осозновать, что у таких действий будут очень серьезные последствия и за них грозит уголовная ответственность. Мы всегда будем делать все, чтобы найти виновника. С жизнями людей шутить нельзя", - подчеркнул начальник Управления Рижского региона Криминальной полиции Андрей Созинов.

По факту случившегося начат уголовный процесс по 1-й части 231-й статьи Уголовного закона - размещение осознанно ложного сообщения о готовящемся взрыве. За это преступление может грозить лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или штраф.

В интересах следствия более подробной информации полиция не предоставляет.