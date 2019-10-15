Фракция "Единства" в РД: структуру ликвидируемого Riga.lv пытаются сохранить

По словам председателя фракции Вилниса Кирсиса, это следует из документа, подготовленного по поручению председателя Рижской думы Олега Бурова. Кирсис считает, что это скрытая попытка сохранить структуру Riga.lv.

"Оппозиция добилась ликвидации Riga.lv, но, очевидно, правящая коалиция Рижской думы заинтересована любой ценой сохранить и продолжать существующую практику - покупать содержание в СМИ, только перенеся это на отдел общественных отношений. Это дает основания для вывода, что мэр Риги считает допустимым продолжать коррумпированную систему, созданную Нилом Ушаковым, которая допускает использование ресурсов самоуправления для покупки содержания СМИ и влияние на них, а также для обеспечения приближенных лиц высокооплачиваемыми рабочими местами", - заявил Кирсис.

Например, в 2020 году планируется потратить полмиллиона евро на оплату услуг агентства Mediaservice, а также на 150 тыс. евро заключить договор об использовании эфира с ООО "Первый Балтийский канал". На новые рабочие места в отделе общественных отношений, возможно, будут приняты бывшие работники Riga.lv, указал депутат оппозиции.

Кирсис обратился к Бурову с требованием немедленно прекратить эти действия и рассмотреть вопрос на ближайшем заседании финансово-административного комитета Рижской думы.