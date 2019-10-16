В Риге состоится большой концерт комиков телеканала ТНТ

23 ноября в большом зале Kino Splendid Palace (Elizabetes 61) состоится самое яркое юмористическое событие этой осени - большой концерт победителей и финалистов соревновательных проектов телеканала ТНТ.
На этот раз столичного зрителя ждёт максимально пёстрый, многогранный и взрывоопасный состав участников:
- Финалист бескомпромиссной юмористической битвы Comedy Battle - артистичный Валентин Сидоров.
- Любимец рижской публики, участник множества проектов ТНТ, таких как Comedy Баттл и "Не спать" - дерзкий Владос Алешин.
- Финалист проектов "Открытый Микрофон" и Comedy Баттл - умный и наблюдательный Дэн Смирнов.
- А также, впервые в Латвии, одна из победительниц последнего сезона Comedy Баттл, а ныне - резидент "Stand Up на ТНТ" - очаровательная и неповторимая Ирина Луур.
Как всегда, вместе со звёздными гостями на сцену выйдут лучшие резиденты Riga Stand Up со своим свежим материалом.
Пожалуй, можно откровенно заявить, что это один из самых сильных и зажигательных составов комиков, когда-либо выходивших на рижскую сцену! Ни в коем случае не стоит пропускать такое событие, если вы интересуетесь современной стендап-комедией и юмором в целом.
Билеты уже можно приобрести в кассах и на сайте bilesuserviss.lv.