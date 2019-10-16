В Риге состоится большой концерт комиков телеканала ТНТ

Как всегда, вместе со звёздными гостями на сцену выйдут лучшие резиденты Riga Stand Up со своим свежим материалом.

Пожалуй, можно откровенно заявить, что это один из самых сильных и зажигательных составов комиков, когда-либо выходивших на рижскую сцену! Ни в коем случае не стоит пропускать такое событие, если вы интересуетесь современной стендап-комедией и юмором в целом.