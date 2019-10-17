"Ушла. Ужина нет": Виторган посвятил Нино Нинидзе короткое видео

Российский актер Максим Виторган искренне раз успехам своей дамы сердца Нино Нинидзе. На своей странице в Instagram он в шутливой форме анонсировал ее предстоящий концерт.
28-летняя Нино Нинидзе с детства занимается музыкой. Она принимала участие в "слепых прослушиваниях" в шестом сезоне шоу "Голос". Известно, что у девушки состоится концерт в московском клубе.
Максим Виторган поддерживает возлюбленную во всех начинаниях. Он анонсировал ее концерт в своем Instagram-аккаунте, разместив короткое видео. Ролик сопровождался песней группы The Troggs - Wild Thing. На видео Нинидзе идет по улице в черных джинсах, топе и накидке.
"Ушла. Ужина нет. Холодильника тоже", - написал он.
14 октября на премьере картины "Текст" в Москве произошла ситуация, которая попала во все издания российской светской хроники. На показ фильма, где присутствовала Ксения Собчак и Константин Богомолов, пришел Максим Виторган. Но не один, а вместе с актрисой Нино Нинидзе.
В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Текст». Картину представили ее главные герои Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский, а первыми их работу оценили Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие✨ Подробности по ссылке в профиле☝🏻😉 #звезды #кино #текст #знаменитости #октябрь #премьера #краснаядорожка