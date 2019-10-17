Чт, 17.10.2019
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"Ушла. Ужина нет": Виторган посвятил Нино Нинидзе короткое видео

Нино Нинидзе и Максим Виторган

ФОТО: https://www.instagram.com/hello__ru/?hl=en

Российский актер Максим Виторган искренне раз успехам своей дамы сердца Нино Нинидзе. На своей странице в Instagram он в шутливой форме анонсировал ее предстоящий концерт. 

28-летняя Нино Нинидзе с детства занимается музыкой. Она принимала участие в "слепых прослушиваниях" в шестом сезоне шоу "Голос". Известно, что у девушки состоится концерт в московском клубе. 

Максим Виторган поддерживает возлюбленную во всех начинаниях. Он анонсировал ее концерт в своем Instagram-аккаунте, разместив короткое видео. Ролик сопровождался песней группы The Troggs - Wild Thing. На видео Нинидзе идет по улице в черных джинсах, топе и накидке.

"Ушла. Ужина нет. Холодильника тоже", - написал он.

14 октября на премьере картины "Текст" в Москве произошла ситуация, которая попала во все издания российской светской хроники. На показ фильма, где присутствовала Ксения Собчак и Константин Богомолов, пришел Максим Виторган. Но не один, а вместе с актрисой Нино Нинидзе. 

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