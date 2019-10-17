"Ушла. Ужина нет": Виторган посвятил Нино Нинидзе короткое видео

28-летняя Нино Нинидзе с детства занимается музыкой. Она принимала участие в "слепых прослушиваниях" в шестом сезоне шоу "Голос". Известно, что у девушки состоится концерт в московском клубе.

Максим Виторган поддерживает возлюбленную во всех начинаниях. Он анонсировал ее концерт в своем Instagram-аккаунте, разместив короткое видео. Ролик сопровождался песней группы The Troggs - Wild Thing. На видео Нинидзе идет по улице в черных джинсах, топе и накидке.

"Ушла. Ужина нет. Холодильника тоже", - написал он.