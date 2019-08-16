Как это мило! Виторган и Нинидзе отдыхают вместе со всеми своими детьми

Как известно, не так давно Нино Нинидзе и Максим Виторган вдвоем отдыхали в Греции, откуда делились с подписчиками солнечными кадрами. Особенное восхищение поклонников вызвало фото, на котором Нино демонстрирует идеальное тело в бикини.

Влюбленные по-прежнему не размещают в соцсетях совместные снимки, однако народ не проведешь! Так, сопоставив место, где были сделаны последние фотографии звезд, и время, когда они их опубликовали,

внимательные фолловеры пришли к однозначному выводу: пара снова отдыхает вместе, причем теперь - в компании всех своих детей от предыдущих отношений.

Накануне, 15 августа, и Виторган, и Нинидзе поделились на своих страницах в Instagram снимками с детьми на отдыхе: Максим запечатлен на фото с 23-летней Полиной и 18-летним Даниилом, которых ему родила первая жена Виктория, а также с 2-летним Платоном, появившимся на свет в браке с Ксенией Собчак. Нино же позирует в кадре с 4-летним сыном Сандриком (Сашей) от актера Кирилла Плетнева.