Как это мило! Виторган и Нинидзе отдыхают вместе со всеми своими детьми
После романтического отдыха на греческом острове Миконос Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились на Кипр, где к ним присоединились их дети от предыдущих браков. Об этом свидетельствуют недавние посты в Instagram-аккаунтах обоих влюбленных. Судя по фото, они прекрасно проводят время вместе и абсолютно счастливы!
Как известно, не так давно Нино Нинидзе и Максим Виторган вдвоем отдыхали в Греции, откуда делились с подписчиками солнечными кадрами. Особенное восхищение поклонников вызвало фото, на котором Нино демонстрирует идеальное тело в бикини.
Влюбленные по-прежнему не размещают в соцсетях совместные снимки, однако народ не проведешь! Так, сопоставив место, где были сделаны последние фотографии звезд, и время, когда они их опубликовали,
внимательные фолловеры пришли к однозначному выводу: пара снова отдыхает вместе, причем теперь - в компании всех своих детей от предыдущих отношений.
Накануне, 15 августа, и Виторган, и Нинидзе поделились на своих страницах в Instagram снимками с детьми на отдыхе: Максим запечатлен на фото с 23-летней Полиной и 18-летним Даниилом, которых ему родила первая жена Виктория, а также с 2-летним Платоном, появившимся на свет в браке с Ксенией Собчак. Нино же позирует в кадре с 4-летним сыном Сандриком (Сашей) от актера Кирилла Плетнева.
Смотрите, как они счастливы!