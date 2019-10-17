По подозрению в принятии взятки задержан полицейский высокого ранга

Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению во взяточничестве задержало трех человек - заместителя начальника Бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции и двух частных лиц, одним из которых является бывший работник Госполиции, сообщили агентству LETA в БВБ.
БВБ располагает информацией о том, что взяткодатель, в интересах которого было прекращено заведенное на него административное дело, через посредника дал взятку должностному лицу Госполиции.
Все три вышеупомянутых лица имеют статус подозреваемых, в отношении них применены не связанные с заключением меры пресечения, работнику полиции было запрещено исполнять служебные обязанности.
БВБ в интересах следствия не предоставляет более обширной информации.
Как сообщалось, 1 октября в интервью передаче LTV "1:1" министр внутренних дел Сандис Гиргенс подчеркнул, что если высокопоставленные сотрудники Государственной полиции будут задержаны за какие-либо преступления, начальник Госполиции Интс Кюзис должен будет подать в отставку. Министр добавил, что заключил такое соглашение с самим Кюзисом.
"Таким образом, теперь он обязан сделать все, что в его силах, чтобы контролировать своих сотрудников, чтобы не было ни нарушений, ни преступлений. Это мой приоритет. Я никого жалеть не стану", - сказал Гиргенс.