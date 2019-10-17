По подозрению в принятии взятки задержан полицейский высокого ранга

БВБ располагает информацией о том, что взяткодатель, в интересах которого было прекращено заведенное на него административное дело, через посредника дал взятку должностному лицу Госполиции.

Все три вышеупомянутых лица имеют статус подозреваемых, в отношении них применены не связанные с заключением меры пресечения, работнику полиции было запрещено исполнять служебные обязанности.

БВБ в интересах следствия не предоставляет более обширной информации.

Как сообщалось, 1 октября в интервью передаче LTV "1:1" министр внутренних дел Сандис Гиргенс подчеркнул, что если высокопоставленные сотрудники Государственной полиции будут задержаны за какие-либо преступления, начальник Госполиции Интс Кюзис должен будет подать в отставку. Министр добавил, что заключил такое соглашение с самим Кюзисом.