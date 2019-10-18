Starp citu - мы раскроем, как распространяют ложь!

Самый старый из известных нам проверяльщиков фактов в Латвии, 78-летний Андрис обнаружил ложь в рекламе медикаментов. Эту рекламу никто и не замечает, так как в соцсетях она показывается только людям в возрасте, в надежде, что они ошибок не заметят. Алчные рекламщики чудо-средств - не единственные, кто наживается на том, что люди не проверяют факты.
В свое время на этом зарабатывал распространитель фейковых новостей Ник Эндзиньш, который теперь предстал перед судом. Но недавно тысячи пользователей в Facebook поделились очередным непроверенным рассказом о том, что "все плохо", который в очередной раз перехватили пропагандисты Кремля.
О проверке фактов - на этой неделе в передаче Starp citu вместе с Ральфом Эйландсом, центром исследовательской журналистики Re:Baltica и TVNET.