Кровоточащие бигли и кричащие от боли обезьяны. "Комната страха для животных" в лаборатории Гамбурга

Обезьяны в лаборатории кричали как новорожденные дети, тогда как их тела держались на металлических креплениях, держащих их за шею. Когда животных не используют в экспериментах, их держат в маленьких клетках, в результате чего они сходят с ума.

Фридрих Миллен из организации Soko Tierschutz заявил: "Животные даже виляют хвостами, когда их ведут на смерть. Собаки отчаянно начали контактировать с людьми. Хуже всего относились к обезьянам".

Обезьяны вида макака - маленький, относительно легкие приматы, которых часто используют в опытах с животными. "Их держат в ограниченном состоянии в маленьких клетках. У многих животных развилась компульсивная тенденция".

На восьмиминутном видео видны и токсикологические тесты, которые проводили с котами, собаками и кроликами, оставляя их в очень плохом состоянии.

Тесты предусматривают отравление животных, чтобы выяснить, сколько химического вещества или наркотиков приводят к значительным повреждениям, чтобы попытаться выяснить, какова могла бы быть "безопасная" доза для человека.

Тайный сотрудник утверждает, что животным вводили или скармливали, или же заставляли вдыхать все большее количество вещества, чтобы измерить токсическое воздействие.

Последствия мучительны - рвота, внутренние кровотечения, нарушения дыхания, судороги, потеря веса, летаргия, кожные заболевания, недостаточность органов и даже смерть.

Организация утверждает, что животным не выделяют болеутоляющие или анестезирующие средства.

Тайный сотрудник рассказал, что его "коллеги" по лаборатории не обучены заботе о животных и часто относились к ним насильственно.

"В ходе нашего расследования открылись ужасные страдания животных, несоответствующая забота, плохая практика и нарушения законов Европы и Германии. Мы призываем закрыть лабораторию".

Активистка Каролина Идинг запустила онлайн-петицию с требованием закрыть лабораторию.

В ней сказано, что "в недавнем исследовании в лаборатории SOKO Animal Welfare открылись ужасающие фотографии и видеозаписи, что в моем городе мучают животных. Когда я думаю о том, что животные страдают за закрытыми стенами и сейчас переживают ад на Земле, во мне все рушится".

"Ни одно живое существо не заслужило, чтобы с ним обращались так!"

С момента публикации петиции 11 октября она набрала уже более 41 000 подписей.

Гамбургская лаборатория - семейное предприятие, которое проводит токсикологические тестирования для фармацевтических, агрохимических и производственных предприятий по всему миру, чтобы убедиться, что продукты соответствуют требованиям правительства и муниципальных учреждений.