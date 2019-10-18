Литва закупит у США шесть вертолетов Black Hawk почти на 300 млн евро

Руководство Министерства обороны Литвы решило закупить на 300 млн евро шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk, при этом часть суммы покупки покроют сами США.
Новые вертолеты сменят используемые до сих пор литовской армией советские "Ми-8", сообщили в министерстве.
Новые универсальные военные вертолеты будут использоваться для поиска и спасения, выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.
Министерство отмечает, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о возможности приобрести вертолеты. Договор предполагается подписать до конца 2020 года.
Планируется, что первые американские вертолеты прибудут в Литву в конце 2024 года.
По сообщению оборонного ведомства, правительство США в данный момент ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности.
"Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США. Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования. Также велика вероятность того, что через различные американские фонды поддержки безопасности мы получим дополнительную финансовую помощь", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.
В нем также говорится, что командование гвардии Пенсильвании пообещало Литве способствовать в подготовке и обучении новых экипажей вертолетов и технических специалистов.
"Многолетнее и интенсивное сотрудничество с национальной гвардией Пенсильвании, а также ее поддержка в будущем помогут обеспечить наилучшее взаимодействие с США во время международных учений и международных операций", - отметил замминистра обороны Гедрюс Еглинскас.
Новые вертолеты закупаются потому, что ресурс "Ми-8" вскоре будет исчерпан, а приобретенные несколько назад вертолеты Dauphin в основном предназначены для поиска и спасения, а также для мониторинга окружающей среды, но выполняют и другие задачи.
Министерство обороны Литвы утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискован из-за сложностей поставки запасных частей из России.
Литва также завершает согласование деталей сделки приобретения 200 американских бронированных внедорожников JLTV.