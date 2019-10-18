Литва закупит у США шесть вертолетов Black Hawk почти на 300 млн евро

Новые вертолеты сменят используемые до сих пор литовской армией советские "Ми-8", сообщили в министерстве.

Новые универсальные военные вертолеты будут использоваться для поиска и спасения, выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии.

Министерство отмечает, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США о возможности приобрести вертолеты. Договор предполагается подписать до конца 2020 года.

Планируется, что первые американские вертолеты прибудут в Литву в конце 2024 года.

По сообщению оборонного ведомства, правительство США в данный момент ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности.

"Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США. Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования. Также велика вероятность того, что через различные американские фонды поддержки безопасности мы получим дополнительную финансовую помощь", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

В нем также говорится, что командование гвардии Пенсильвании пообещало Литве способствовать в подготовке и обучении новых экипажей вертолетов и технических специалистов.

"Многолетнее и интенсивное сотрудничество с национальной гвардией Пенсильвании, а также ее поддержка в будущем помогут обеспечить наилучшее взаимодействие с США во время международных учений и международных операций", - отметил замминистра обороны Гедрюс Еглинскас.

Новые вертолеты закупаются потому, что ресурс "Ми-8" вскоре будет исчерпан, а приобретенные несколько назад вертолеты Dauphin в основном предназначены для поиска и спасения, а также для мониторинга окружающей среды, но выполняют и другие задачи.

Министерство обороны Литвы утверждает, что содержание старых "Ми-8" обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискован из-за сложностей поставки запасных частей из России.