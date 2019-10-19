В Турции во время велопоездки погибла пятилетняя россиянка

Девочка отдыхала в Турции со старшим братом и родителями. Семья арендовала трехместный электровелосипед и решила отправиться в поездку по каньону Гейнюк. Отец девочки не справился с управлением и велосипед выехал за пределы горной трассы. Девочка упала и получила тяжелые травмы.

Пострадавшим помог местный житель, который проезжал мимо. Он доставил их в больницу Кемера. Девочка попала в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Тело было направлено в морг для вскрытия.