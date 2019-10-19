Сб, 19.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

В Турции во время велопоездки погибла пятилетняя россиянка

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В турецком Кемере произошел несчастный случай, в результате которого погибла пятилетняя девочка из России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство DHA.

Девочка отдыхала в Турции со старшим братом и родителями. Семья арендовала трехместный электровелосипед и решила отправиться в поездку по каньону Гейнюк. Отец девочки не справился с управлением и велосипед выехал за пределы горной трассы. Девочка упала и получила тяжелые травмы. 

Пострадавшим помог местный житель, который проезжал мимо.  Он доставил их в больницу Кемера. Девочка попала в реанимацию, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Тело было направлено в морг для вскрытия. 

Остальных членов семьи выписали из больницы после оказания медицинской помощи.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ