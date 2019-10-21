Гиргенс и Кюзис, возможно, обсудят дело задержанного полицейского из Латгале

Как сообщалось, Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению во взяточничестве задержало трех человек - заместителя начальника бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции и двух частных лиц, одним из которых является бывший работник Госполиции.

БВБ располагает информацией о том, что взяткодатель, в интересах которого было прекращено заведенное на него административное дело, через посредника дал взятку должностному лицу Госполиции.

Все три вышеупомянутых лица имеют статус подозреваемых, в отношении них применены не связанные с заключением меры пресечения, работнику полиции запрещено исполнять служебные обязанности.

БВБ в интересах следствия не предоставляет более подробной информации.

Как сообщалось, 1 октября в интервью передаче LTV "1:1" министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что, если высокопоставленные сотрудники полиции будут задержаны за какие-либо преступления, начальник Госполиции Интс Кюзис должен будет подать в отставку. Министр добавил, что заключил такое соглашение с самим Кюзисом.