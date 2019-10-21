Гиргенс и Кюзис, возможно, обсудят дело задержанного полицейского из Латгале

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сегодня, 21 октября, встретится с начальником Государственной полиции Интом Кюзисом, и, возможно, должностные лица обсудят дело высокопоставленного работника Госполиции из Латгале, недавно задержанного Бюро внутренней безопасности, выяснило агентство LETA.
Как сообщалось, Бюро внутренней безопасности (БВБ) по подозрению во взяточничестве задержало трех человек - заместителя начальника бюро полиции порядка Латгальского регионального управления Государственной полиции и двух частных лиц, одним из которых является бывший работник Госполиции.
БВБ располагает информацией о том, что взяткодатель, в интересах которого было прекращено заведенное на него административное дело, через посредника дал взятку должностному лицу Госполиции.
Все три вышеупомянутых лица имеют статус подозреваемых, в отношении них применены не связанные с заключением меры пресечения, работнику полиции запрещено исполнять служебные обязанности.
БВБ в интересах следствия не предоставляет более подробной информации.
Как сообщалось, 1 октября в интервью передаче LTV "1:1" министр внутренних дел Сандис Гиргенс заявил, что, если высокопоставленные сотрудники полиции будут задержаны за какие-либо преступления, начальник Госполиции Интс Кюзис должен будет подать в отставку. Министр добавил, что заключил такое соглашение с самим Кюзисом.
"Таким образом, теперь он обязан сделать все, что в его силах, чтобы контролировать своих сотрудников, чтобы не было ни нарушений, ни преступлений. Это мой приоритет. Я никого жалеть не стану", - сказал Гиргенс.