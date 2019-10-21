Пн, 21.10.2019
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  • Только что запустили кампанию и сразу результат: Госполиция задержала объявленную в розыск гражданку Латвии

Только что запустили кампанию и сразу результат: Госполиция задержала объявленную в розыск гражданку Латвии

Ангелина Сацюк

ФОТО: Europol

​Субботним утром Госполция задержала в Латвии объявленную в розыск Ангелину Сацюк, включенную в список в рамках кампании самых разыскиваемых преступниц в Европе, сообщили в Госполиции. 

На данный момент женщина находится в изоляторе и вскоре будет доставлена в тюрьму.

Полиция выразила благодарность жителям, которые предоставили очень ценную информацию, чтобы выяснить месторасположение женщины и ее задержать. 

Напомним, Ангелина Сацюк 1999 года рождения разыскивалась за нанесение тяжких телесных увечий в группе, что по невнимательности виновного привело к смерти пострадавшего. За такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 15 лет. 

В 2014 году Ангелина с соучастницей во время конфликта напала на женщину, толкнула ее на землю, после чего много раз била, сломав большую часть ребер и повредив жизненно важные органы, в результате чего у жертвы наступила смерть. После происшествия Ангелина со своей соучастницей накрыла тело листьями и покинула место ЧП. 

Как и в прежние годы, Европейская сеть активного поиска беглых преступников (ENFAST) запустила кампанию, цель которой привлечь внимание общественности к самым разыскиваемым злоумышленникам в Европе и таким образом поспособствовать их поимке. На этот раз особое внимание уделяется самым разыскиваемым преступницам - в их числе была и Ангелина Сацюк из Латвии.

Помимо Ангелины в список на https://eumostwanted.eu/ попали и два других разыскиваемых из Латвии - Гатис Звингулис 1982 года рождения и Леонид Ласманис 1959 года рождения.

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