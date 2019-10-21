Автомобиль полыхал, а потом взорвался: эстонец припарковал машину подальше от бара и на утро не поверил, что она сгорела

Оперативный дежурный Пайдеской спасательной команды Меэлис Хинтс сказал, что они получили вызов в 1:30. По словам позвонившего человека, на Таллиннской улице в Пайде открытым огнем горела машина.

Видео: Момент, когда горящая машина взрывается

Прибыв на место происшествия, спасатели убедились, что так оно и есть. Языки пламени охватили две трети машины. Спасать особо было нечего.

Автомобиль был полностью уничтожен огнем. ФОТО: Anne Põder

Спасатели потушили пожар. Хинтс не смог сказать, что привело к возгоранию. "Неважно, имеем мы дело с поджогом или технической неисправностью, в обоих случаях распространение огня может быть быстрым и масштабным", - объяснил он.

Ведущий участковый Пайдеского полицейского участка Прийт Сёэрд сказал, что странный пожар привлек внимание и полиции. "Согласно первоначальным данным, в тот момент владельца машины не было в баре, он уже покинул увеселительное заведение", - заявил он.

Сёэрд подчеркнул, что расследование продолжится и в процессе должно выясниться, был это поджог или несчастный случай.

Владелица бара Bucket Анники Саль Аль Саллер позвонила в центр тревоги, когда увидела, что припаркованный сзади дома автомобиль полыхает.

Член правления Sky Auto Харри Кинк, который является владельцем сгоревшей Audi A6, заявил, что понятия не имеет, что произошло с его машиной.

В пятницу вечером он поехал на Audi из Вильянди в Пайде. "Мы катались с друзьями по городу и изучали часы работы местных увеселительных заведений. Зашли также в бар Bucket на улице Таллинна, чтобы узнать, до которого часа туда можно прийти", - вспоминает Кинк.

В итоге компания провела вечер в расположенном в Мяо ресторане Sämmi Grilli. "Поели, немного выпили, посидели с разрешения знакомого сотрудника бара чуть подольше", - рассказал владелец сгоревшей машины, добавив, что из Мяо они выехали около 23:30. Решили продолжить веселье в баре Bucket.

По словам Харри Кинка, за рулем был его трезвый друг: "Пьяным я за руль не сажусь".

"Мы заехали за бар и припарковались там, - продолжил он. - Поскольку это была сравнительно новая и дорогая машина, я боялся, что кто-нибудь может нечаянно ее задеть.

Припарковавшись, я пошел в бар, купил билет и заказал напитки. Угостил там одного знакомого".

Кинк не помнит точно, но полагает, что покинул бар около 1:00: "Я попросил знакомого приехать на своей машине и тот отправился за мной из Вильянди".

Мужчина признается, что в ту ночь был пьян и поэтому когда около 2:00 ему сообщили по телефону, что в Пайде горит его машина, он подумал, что это чья-то злая шутка.

"Лишь утром, когда друг мне позвонил и подтвердил, что дела плохи и машина действительно сгорела, я перезвонил в полицию", - рассказывает Кинк.

Он рассказал в полиции свою истории и обратился в страховую службу.