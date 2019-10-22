"Гузеева - огонь": Максим Галкин опубликовал компромат на коллегу по цеху

В минутном ролике телеведущая несколько раз пыталась объявить открытие канала на YouTube, однако у нее с этим возникли заметные проблемы. Гузеева то и дело запиналась и заикалась. В итоге телеведущая сорвалась и нецензурно высказалась на камеру.

"Еще раз. Давайте сделаем чуток мягче, побыстрее. Просто я устала, не знаю, что мне уже делать. Все, пишем чистовое, пишу. Что вы меня заикаться заставляете?" - беспокоится Гузеева.

На кадрах также появляются коллеги Ларисы по съемочной площадке - Василиса Володина и Роза Сябитова. Пока Гузеева тщетно старается произнести свою реплику, сваха начинает есть бургер, а астролог - прихорашиваться, глядя в экран смартфона.

Телеведущая будто знала, что видеоролик попадет в сеть и, поэтому строго наказала не публиковать его на YouTube. Однако это все же произошло - видео было размещено юмористом Максимом Галкиным в соцсети Instagram.

Видео супруг Примадонны подписал: "Гарик, как ты мог это пропустить?".

Галкин таким образом обратился к резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который прослыл любителем мемов с Гузеевой.

"У тебя связи на Первом канале сильнее", - ответил Галкину Харламов.

Подписчики юмориста также не обошли стороной смешную публикацию и стали оставлять комментарии, среди них была и актриса Алика Смехова.

"Лариса Гузеева — огонь", - написала актриса Алика Смехова.

Между тем некоторые указали, что вроде бы безобидная шутка Галкина, может обернуться недовольством со стороны Гузеевой.

"Лариса будет в бешенстве", - написал один из подписчиков.

Отметим, что поводом для шутки послужила публикация Гарика Харламова, которую он разместил в конце прошлого месяца.

Резидент Comedy Club прошел тест в мобильном приложении Gradient - аппликация показывает, на кого из звезд человек похож внешне. Согласно результату, звездным двойником Харламова оказалась именно Гузеева.