К 2021 году очереди в детские сады планируют ликвидировать в шести самоуправлениях

К 2021 году очереди в дошкольные образовательные учреждения планируют ликвидировать в шести латвийских самоуправлениях, говорится в рассмотренном во вторник правительством ежегодном отчете Кришьяниса Кариньша для Сейма о проделанной и запланированной работе Кабинета министров.
В документе, со ссылкой на опрос самоуправлений, говорится, что к 2021 году шесть муниципалитетов планируют полностью ликвидировать очереди в детские сады. В 2019 году этого хотят добиться в Цесисском, Икшкильском и Инчукалнском краях, в следующем году - в Юрмале и Олайнском крае, а в 2021 году - в Тукумском крае.
В свою очередь ряд муниципалитетов планируют построить новые дошкольные образовательные учреждения или расширить существующие, создав дополнительные места.
В документе указано, что такие планы есть у руководства Адажского, Бабитского, Буртниекского, Кекавского, Марупского, Огрского, Олайнского, Озолниекского, Саласпилсского, Тукумского краев, а также у Риги, Лиепаи и Елгавы.
Учитывая демографические тенденции, ожидается, что спрос на муниципальные дошкольные образовательные учреждения во многих муниципалитетах Рижского района продолжит расти, поэтому крайне важно в период планирования фондов ЕС на 2021-2027 годы предусмотреть поддержку для самоуправлений в обеспечении доступности дошкольного образования, говорится в докладе.