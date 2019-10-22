К 2021 году очереди в детские сады планируют ликвидировать в шести самоуправлениях

В документе, со ссылкой на опрос самоуправлений, говорится, что к 2021 году шесть муниципалитетов планируют полностью ликвидировать очереди в детские сады. В 2019 году этого хотят добиться в Цесисском, Икшкильском и Инчукалнском краях, в следующем году - в Юрмале и Олайнском крае, а в 2021 году - в Тукумском крае.