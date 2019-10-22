Вт, 22.10.2019
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К 2021 году очереди в детские сады планируют ликвидировать в шести самоуправлениях

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ФОТО: pixabay.com

К 2021 году очереди в дошкольные образовательные учреждения планируют ликвидировать в шести латвийских самоуправлениях, говорится в рассмотренном во вторник правительством ежегодном отчете Кришьяниса Кариньша для Сейма о проделанной и запланированной работе Кабинета министров.

В документе, со ссылкой на опрос самоуправлений, говорится, что к 2021 году шесть муниципалитетов планируют полностью ликвидировать очереди в детские сады. В 2019 году этого хотят добиться в Цесисском, Икшкильском и Инчукалнском краях, в следующем году - в Юрмале и Олайнском крае, а в 2021 году - в Тукумском крае.

В свою очередь ряд муниципалитетов планируют построить новые дошкольные образовательные учреждения или расширить существующие, создав дополнительные места.

В документе указано, что такие планы есть у руководства Адажского, Бабитского, Буртниекского, Кекавского, Марупского, Огрского, Олайнского, Озолниекского, Саласпилсского, Тукумского краев, а также у Риги, Лиепаи и Елгавы.

Учитывая демографические тенденции, ожидается, что спрос на муниципальные дошкольные образовательные учреждения во многих муниципалитетах Рижского района продолжит расти, поэтому крайне важно в период планирования фондов ЕС на 2021-2027 годы предусмотреть поддержку для самоуправлений в обеспечении доступности дошкольного образования, говорится в докладе.

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