Педагоги пригрозили акциями протеста в марте будущего года

Решение о форме акций протеста профсоюз примет в марте.

Председатель профсоюза напомнила, что министр финансов Янис Рейрс и министр образования и науки Илга Шуплинска на заседании Кабинета министров подтвердили свою готовность вернуться к переговорам об увеличении зарплат учителей в марте, премьер-министр Кришьянис Кариньш в письме к профсоюзу также упомянул переговоры в марте.

Спикер Сейма Инара Мурниеце и председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс тоже заверили профсоюз, что этот вопрос будет обсуждаться в марте.

"Ведущие политики в сфере образования это подтвердили, но, если нас не услышат, пройдут акции протеста", - сказала Ванага.

Она рассказала, что на заседании совета прозвучали различные предложения о форме акций протеста, в том числе, если не будут найдены деньги на повышение минимальных ставок, педагоги могут отказаться от введения нового содержания образования. "Педагоги готовы к компромиссам и реформе, однако, если правящие политики не готовы выполнять действующие нормативные акты, то терпение и компромиссы педагогов перерастут в протесты", - сказала председатель профсоюза.

Ранее Ванага пояснила, что власти продвинулись "на полшага навстречу" учителям, поэтому протестовать в ноябре или декабре было бы неправильно.

Профсоюз напоминает, что график повышения заработной платы учителей предусматривает увеличение минимальной месячной ставки с 1 января 2020 года с 710 до 750 евро, а в сентябре 2020 года - с 750 до 790 евро.