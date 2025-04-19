МВД призывает жителей Латвии навести порядок в подвалах во время Большого субботника

Сейчас, когда безопасность становится постоянным приоритетом, подвалы приобретают новую роль - они могут стать убежищами третьей категории, которые помогут защитить от взрывной волны, обломков и других опасностей.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис неоднократно заявлял, что создание и приспособление убежищ - одна из важнейших задач этого года в области гражданской обороны.

Министерство призывает людей очистить подвалы от ненужных вещей и ознакомиться с упрощенными рекомендациями, подготовленными Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD), чтобы знать, что необходимо дополнительно для минимальной функциональности убежища.

Ни организаторы Большого субботника, ни Министерство внутренних дел, ни VUGD не обеспечивают сбор мусора из подвалов. Людям придется заняться этим самостоятельно.