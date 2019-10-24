Депутаты Сейма поддержали идею введения загранпаспортов в Латвии

В четверг, 24 октября, вопреки ранее принятому решению депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к Закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают возможность получения заграничного паспорта.
Несмотря на то, что первоначально в закон предполагалось ввести изменения, чтобы включить в него состав административных правонарушений, депутат Мартиньш Бондарс подал предложение о введении загранпаспорта.
Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям ранее отвергла поправки Бондарса.
Предложение политика предусматривает введение загранпаспортов для граждан Латвии и, эта норма могла бы вступить в силу 1 января 2021 года.
В видении Бондарса загранпаспорт необходим для облегчения работы предпринимателей, которым, например, нужно одновременно получить визу в двух странах.