Пт, 25.10.2019
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Депутаты Сейма поддержали идею введения загранпаспортов в Латвии

Аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В четверг, 24 октября, вопреки ранее принятому решению депутаты Сейма во втором чтении поддержали поправки к Закону об удостоверяющих личность документах, которые предусматривают возможность получения заграничного паспорта.

Несмотря на то, что первоначально в закон предполагалось ввести изменения, чтобы включить в него состав административных правонарушений, депутат Мартиньш Бондарс подал предложение о введении загранпаспорта.

Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям ранее отвергла поправки Бондарса.

Предложение политика предусматривает введение загранпаспортов для граждан Латвии и, эта норма могла бы вступить в силу 1 января 2021 года. 

В видении Бондарса загранпаспорт необходим для облегчения работы предпринимателей, которым, например, нужно одновременно получить визу в двух странах. 

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