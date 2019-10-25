В США освобождена из тюрьмы агент Кремля Мария Бутина

Бутина взята под стражу иммиграционной службой и будет депортирована в Москву.

О том, что 25 октября ее вышлют в Россию, сообщило посольство РФ в США. Бутина должна прибыть на родину 26 октября.

"Медуза" напоминает, что Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. В апреле 2019-го ее приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью продвижения интересов России в США и ведении этой деятельности без регистрации иностранным агентом.

На суде в Вашингтоне Бутина пояснила, что действовала под руководством чиновников Кремля.

Она призналась, что пыталась наладить контакты с влиятельной американской организацией по лоббированию огнестрельного оружия, чтобы завести контакты в рядах консервативной партии перед выборами президента США в 2016 году, когда Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон.

Россиянка признала свою вину частично, ее адвокаты заявили, что ожидают возвращения Бутиной в Россию в ноябре и не стали обжаловать приговор.