В Иманте в квартире нашли снаряд времен войны: людей эвакуировали

В пятницу во второй половине дня из-за подозрений об опасности снаряда времен войны, найденного в одной из квартир, были эвакуированы жители многоквартирного дома в Иманте, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Представитель Госполиции Симона Гравите рассказала, что полиция проводила санкционированный обыск в одной из квартир дома, в ходе которого были обнаружены боеприпасы времен войны.
В целях безопасности жители дома были эвакуированы, а на место происшествия были вызваны саперы Национальных вооруженных сил.
Однако боеприпасы, обнаруженные на месте происшествия, оказались не взрывоопасными, что позволило жителям вернуться в свои квартиры, сообщила представитель Госполиции.