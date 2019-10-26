Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Россию. Она провела в тюрьме почти 1,5 года

"Я не сдалась, потому что не имею права. Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются", - сказала Бутина журналистам в аэропорту Шереметьево.

"Медуза" напоминает, что Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. В апреле 2019-го ее приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинениям в сговоре с целью продвижения интересов России в США и ведении этой деятельности без регистрации иностранным агентом.

На суде в Вашингтоне Бутина пояснила, что действовала под руководством чиновников Кремля.

Она призналась, что пыталась наладить контакты с влиятельной американской организацией по лоббированию огнестрельного оружия, чтобы завести контакты в рядах консервативной партии перед выборами президента США в 2016 году, когда Дональд Трамп обошел Хиллари Клинтон.

В то же время президент РФ Владимир Путин говорил, что она не выполняла в США каких-либо государственных заданий.