В наше время сложно радоваться и вдохновляться архитектурой советского времени - если Вы только посмотрите на серый пейзаж микрорайонов Риги, у вас даже летом может возникнуть чувство осенней депрессии. Однако здания подобного типа можно найти не только в Латвии, но и в других бывших советских республиках, где амбициозные архитекторы проявили себя как могли. Смотрите, вот некоторые архитектурные памятники Советского Союза, которые поразили западных архитекторов. Об этом сообщает портал Business Insider.