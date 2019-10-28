Пн, 28.10.2019
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Просто и вкусно: легкий, нежный и сытный французский салат
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Автор кулинарного канала "Лучшие Рецепты" на YouTube поделилась с подписчиками рецептом одного из своих любимых салатиков. "Легкий, нежный и в то же время сытный французский салат удивляет своей простотой и незабываемым вкусом. Готовится он за считанные минуты, и продукты - самые обычные и доступные", - уверяет она. Попробуйте!

Ингредиенты: морковь сырая - 2 шт., яблоки - 2 шт. (в идеале - кисло-сладкие), яйца отварные - 3 шт., сыр - 100-150 г, лук репчатый - 1 головка (небольшого размера), уксус 9% - 2 ст. л., соль, сахар - по щепотке, майонез.

Полезные советы:

  • 1. От вкуса моркови и яблок зависит вкус салата - яблоки лучше использовать кислые или кисло-сладкие, а вот морковь должна быть сладкой.
  • 2. Чтобы яблоки не потемнели в салате, полейте их лимонным соком, на вкус это никак не повлияет.
  • 3. Количество продуктов ориентировочное, слои в салате можно чередовать несколько раз.

 Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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