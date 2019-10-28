Просто и вкусно: легкий, нежный и сытный французский салат

Автор кулинарного канала "Лучшие Рецепты" на YouTube поделилась с подписчиками рецептом одного из своих любимых салатиков. "Легкий, нежный и в то же время сытный французский салат удивляет своей простотой и незабываемым вкусом. Готовится он за считанные минуты, и продукты - самые обычные и доступные", - уверяет она. Попробуйте!