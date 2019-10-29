Вт, 29.10.2019
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Запах женщины, или Вагинальные выделения вместо духов: "Это делает меня неотразимой!"
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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Пара капель любимого аромата перед свиданием или встречей с подружками - что в этом необычного? Но вот у инфлюенсера и сексолога-самоучки Шаны Будрам этот привычный для любой женщины ритуал сопровождается одной пикантной особенностью - вместо духов она использует влагалищную жидкость, чтобы привлечь внимание противоположного пола, пишет The Sun.

Миллионы женщин по всему свету тратят огромные деньги на дорогие парфюмы, даже не подозревая о том, что именно они являются хранилищем самого сексуального в мире аромата, уверяет 29-летняя сексолог-самоучка и блогер Шана Будрам, которая использует выделения из влагалища в качестве духов-афродизиаков.

Как она объясняет,

вагинальная секреция, особенно активно выделяющаяся во время овуляции, содержит феромоны копулины, которые действуют на мужчин не хуже приворотного зелья.

В своей новой книге "Игра желаний" Шана рассказывает о научном эксперименте, который она провела, чтобы доказать, что вагинальные выделения - это мощный афродизиак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она привела в бар четырех женщин, которые не использовали перед выходом духи или иные парфюмерные продукты, попросила их завязать разговор с незнакомцами, а затем отправиться в дамскую комнату и нанести "свой естественный интимный аромат" на кожу. После их возвращения поведение мужчин кардинально изменилось.

Автор книги отмечает, что женщины могут использовать этот "натуральный афродизиак" в любое время, когда они захотят повысить свою самооценку.

"Меня часто спрашивают: действительно ли употребление ананаса улучшает вкус гениталий перед оральным сексом? Мой ответ: если вы в это верите, это определенно работает. Так же и с вагинальными выделениями - не очевидно, что они действительно делают женщину неотразимой, но если вы считаете, что это помогает, вы будете чувствовать себя гораздо свободнее и увереннее", - пишет Будрам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сексолог даже поделилась инструкцией, как правильно использовать "натуральный парфюмом-афродизиак".

Следует вымыть руки и провести пальцем по влагалищному отверстию.

Самая свежая жидкость - это та, которая выделяется из желез Бартолини - органов размером с горошину, играющих важную роль в смазке влагалищного канала.

Как только на пальцах будет достаточно секреции, ее можно нанести на районы в области шеи, ключицы и запястий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Будрам уверяет, что "природный запах женщины" способен привлечь внимание потенциальных партнеров. Она использует этот метод в течение десяти лет и часто ощущает повышенный интерес мужчин к себе.

Несмотря на то, что доказать непосредственное действие вагинальной жидкости довольно сложно, Шана признается:

"Каждый раз, когда я пользуюсь этим методом, я чувствую себя сказочной богиней, знающей некий магический секрет. И это делает меня неотразимой".

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