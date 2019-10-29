Что никогда не надо делать в ресторанах быстрого питания - рекомендует персонал

Издание Insider опубликовало мнение людей, которые ранее работали в в ресторанах быстрого питания. Вот 7 вещей, которые они однозначно не рекомендуют делать посетителям этих заведений. Проверено, что называется, на опыте. И реально бесит всех!

1. Не знать, что хочешь заказать, когда уже подошла очередь к кассе

Бывшие сотрудники признают, что, когда клиент подходит к кассе - особенно, если много посетителей - и все еще не знает, что заказать, это очень раздражает. Такая нерешительность замедляет работу персонала и создает более длинные очереди.

Хороший совет: если вы еще не определились с выбором - не идите к кассе, а если ваша очередь подошла слишком быстро, пропустите вперед тех, кто за вами.

2. Пользоваться туалетом, если вы ничего не заказали

Конечно, бывают экстремальные ситуации, когда других вариантов нет, но если это просто привычка бесплатно пользоваться тем, за что другие в некотором смысле уже заплатили, к тому же вынуждая их стоять в очереди, - это, мягко говоря, не очень красиво.

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3. Просить больше соусов, специй, салфеток...

Это не преступление попрсить дополнительно соли, каких-то еще приправ или соуса, которые полагаются бесплатно, но в разумных пределах, а не для того, чтобы унести их с собой с целью пополнить запасы на собственной кухне.

Специи, соусы, салфетки и столовые приборы для каждой порции имеют свой стандарт.

Небольшое дополнение приемлемо, но персонал очень раздражается, если посетитель набирает кучу всего не для того, чтобы вкусно перекусить, а в сумку - "на вынос".

Стоит понимать, что это расходы заведения.

4. Позволять детям самостоятельно делать заказ

Понятно, что родители хотят развивать в своих наследниках самостоятельность и учить их чему-то новому, но, поверьте, ресторан быстрого питания - не лучшее место для этого. Не добавляйте лишних хлопот работникам, вынуждая их помогать вашим нерешительным детям - закажите все сами.

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5. Делать специфические заказы

Ресторан быстрого питания уже включает в себя самое главное - скорость. Если же клиент при заказе хочет внести существенные изменения в состав блюда, сотрудники будут весьма разочарованы.

Несложные запросы - "лед в напитке" или "гамбургер без лука" - не проблема, но требование основательно изменить ингредиенты может серьезно затруднить работу на кухне.

6. Оставлять стол грязным

Во всех ресторанах быстрого питания не зря имеются специальные места, куда можно после еды выбросить бумагу, стаканы и где оставить использованные подносы. Когда работникам приходится убирать за посетителями, у них остается меньше времени на обслуживание клиентов и выполнение других своих прямых обязанностей.

7. Быть нетерпеливыми и грубыми

Плохой день? Пришлось дольше обычного ждать заказ?

Но разве работник, который весь день на ногах и старается изо всех сил, виноват в том, что как раз в этот момент столько посетителей?