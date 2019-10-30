"Для нее это - норма": в Риге неадекватная собачница издевается над уличными кошками

К сожалению, вещественных доказательств того, что женщина регулярно издевается над уличными кошками, натравляя на них своего пса, нет.

Однако Ария и ее коллега решили не оставлять эту ситуацию и бороться - сейчас они как раз занимаются всем необходимым, чтобы подать заявление в полицию.

Также Ария считает, что в Латвии должны ввести более строгие наказания за издевательства над животными.

"Думаю, что стоило бы изменить систему наказаний и приравнять жестокое обращение с животными к жестокому обращению с людьми. Домашнее животное, питомец - это не вещь, это живой организм, для других это член семьи, соответственно стоит применить такие же строгие наказания [как в случае насилия над людьми - прим. ред.]", - заявила женщина.

Ветеринар Круминьш также считает, что наказания должны быть гораздо серьезнее, однако проблемы заключается вовсе не в этом.

"Проблема в другом - это очень трудно доказать. Также большинство случаев, когда животных люди приносят в клинику и, они рассказывают, мол, его побили, чаще всего это не соответствует истине. За 20 лет работы у меня было четыре случая, когда это было сознательным действием человека. Чаще всего животное убегает из дома, возвращается обратно, хромает - ну вот, его кто-то побил палкой. Я всегда спрашиваю, если вы считаете, что ваше животное кто-то побил палкой, бьете ли вы свое животное? Если это первое, что приходит на ум.

Я не исключаю, что такие случаи есть, они описывались в прессе, но я не думаю, что наше общество настолько гнилое, чтобы это было самой главной проблемой", - заявил он.

Ветеринар считает, что вину хозяйки собаки будет сложно доказать.

Кроме того, даже если ее лишат прав на содержание животного, собака может остаться у ее мужа или другого родственника. Для надзора за такими случаями, необходима специальная служба, уверен медик.

"У нас нет службы, которая ведет за этим какое-то наблюдение. У нас проблемы с детьми уже. Неблагополучные семьи, где социальные службы должны приезжать и смотреть. Как часто они это успевают делать? У нас неблагополучных семей больше, чем людей, которые это контролируют. У нас нет службы, которая занимается животными. Там если не приезжать и не контролировать ситуацию, толка никакого. У меня нет идеи, как можно было бы это улучшить.

Более того, я думаю, что само общество должно обращать внимание на эти случаи. Если мы будем постоянно ждать, что вместо нас что-то сделает государство, мы не дождемся результата", - подытожил ветеринар.

Таким образом проблему можно решить лишь собрав достаточное количество доказательств.

Как сообщила Русскому TVNET представитель Госполиции Элина Приедите, такими случаями занимается муниципальная полиция самоуправления. То есть, если Ария и другие действительно хотят привлечь недобросовестную хозяйки собаки к ответственности, они должны собрать достаточно доказательств и подать заявление в полицию.