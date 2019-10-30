"Для нее это - норма": в Риге неадекватная собачница издевается над уличными кошками
Трудно представить, но в современном обществе до сих пор встречаются люди, которые без какого-либо угрызения совести издеваются над беззащитными животными. Однако, если мы знаем, как поступать в ситуациях, когда страдает чей-то домашний питомец, то в случаях, когда истязаниям подвергается бездомное животное, мы чаще всего молча разводим руками.
В начале сентября этого года в самом центре Риги произошел вопиющий случай - хозяйка собаки специально натравила свое животное на уличного котенка.
К счастью, малыша спасла женщина, которая в тот момент также выгуливала своего пса. Она буквально вырвала котенка из собачьей пасти.
Однако проблема кроется в том, что неадекватная собачница регулярно издевается над бродячими котами. В рамках рубрики "Не время молчать" Русский TVNET решил разобраться в произошедшей ситуации.
Видео: "Не время молчать" об издевательствах над уличными животными
Сейчас четырехмесячная кошка живет у коллеги спасшей ее женщины - Арии. У нее уже живут три кота из приюта. По словам женщины, неадекватная собачница считает нормой издевательства над уличными кошками.
"Это было в начале сентября. Коллега гуляла с собакой и на углу улиц Бривибас и Цесу увидела, что в кустах другая собака раздирает на части маленького котенка. И, хозяйка той собаки специально приказывает ей нападать на уличных котят. Коллега спасла этого котенка и отвезла его клинику", - рассказала Ария.
Сначала пострадавшую кошку отвезли в клинику на улице Гертрудес. Там ей и сделали первый рентген. Однако было принято решение проходить лечение в другой ветеринарной клинике — в Пардаугаве.
Там ветеринар Гатис Круминьш констатировал, что котенку прокусили заднюю лапу, у животного была сломана кость. В результате кошке провели сложную операцию.
"Сам он по себе был ничего такой и при сознании он понимал, что происходит. Я бы не сказал, что состояние как-то угрожало жизни самого животного, но
с такой лапой он оставаться не мог, поэтому мы решили, что нужно проводить остеосинтез - используя металлические спицы, скреплять эти фрагменты кости вместе.
Сегодня делали контрольный рентгеновский снимок. Так называемая костяная мозоль уже рассасывается, через месяц этот штырь уже можно будет вынимать", - рассказал Круминьш в интервью Русскому TVNET.
Как указал ветеринарный врач, случившееся не повлияет на дальнейшую жизнь котенка, несмотря на то, что ему была нанесена серьезная травма. Однако проблемы не исключены.
"Конечно, травма - это травма; операция - это операция. Это все не проходит бесследно. Рубцы какие-то остаются, от старости может быть так, что проблемы с коленным суставом, могут начаться быстрее, чем у других конечностей", - подчеркнул Круминьш.
Сейчас кошка, которую Ария назвала Тулой в честь прог-метал группы Tool, привыкает к новой жизни, ведет себя беззаботно, однако у нее пока не получается подружиться с новыми сожителями.
"Сейчас она чувствует себя очень хорошо, бегает, прыгает. Не видит никаких последствий этого укуса, она больше не хромает. Потихоньку начинает дружить с большими сожителями, но они пока ее обижают", - отметила Ария.
Теперь у Тулы все будет хорошо, однако проблема неадекватной собачницы остается нерешенной.
К сожалению, вещественных доказательств того, что женщина регулярно издевается над уличными кошками, натравляя на них своего пса, нет.
Однако Ария и ее коллега решили не оставлять эту ситуацию и бороться - сейчас они как раз занимаются всем необходимым, чтобы подать заявление в полицию.
Также Ария считает, что в Латвии должны ввести более строгие наказания за издевательства над животными.
"Думаю, что стоило бы изменить систему наказаний и приравнять жестокое обращение с животными к жестокому обращению с людьми. Домашнее животное, питомец - это не вещь, это живой организм, для других это член семьи, соответственно стоит применить такие же строгие наказания [как в случае насилия над людьми - прим. ред.]", - заявила женщина.
Ветеринар Круминьш также считает, что наказания должны быть гораздо серьезнее, однако проблемы заключается вовсе не в этом.
"Проблема в другом - это очень трудно доказать. Также большинство случаев, когда животных люди приносят в клинику и, они рассказывают, мол, его побили, чаще всего это не соответствует истине. За 20 лет работы у меня было четыре случая, когда это было сознательным действием человека. Чаще всего животное убегает из дома, возвращается обратно, хромает - ну вот, его кто-то побил палкой. Я всегда спрашиваю, если вы считаете, что ваше животное кто-то побил палкой, бьете ли вы свое животное? Если это первое, что приходит на ум.
Я не исключаю, что такие случаи есть, они описывались в прессе, но я не думаю, что наше общество настолько гнилое, чтобы это было самой главной проблемой", - заявил он.
Ветеринар считает, что вину хозяйки собаки будет сложно доказать.
Кроме того, даже если ее лишат прав на содержание животного, собака может остаться у ее мужа или другого родственника. Для надзора за такими случаями, необходима специальная служба, уверен медик.
"У нас нет службы, которая ведет за этим какое-то наблюдение. У нас проблемы с детьми уже. Неблагополучные семьи, где социальные службы должны приезжать и смотреть. Как часто они это успевают делать? У нас неблагополучных семей больше, чем людей, которые это контролируют. У нас нет службы, которая занимается животными. Там если не приезжать и не контролировать ситуацию, толка никакого. У меня нет идеи, как можно было бы это улучшить.
Более того, я думаю, что само общество должно обращать внимание на эти случаи. Если мы будем постоянно ждать, что вместо нас что-то сделает государство, мы не дождемся результата", - подытожил ветеринар.
Таким образом проблему можно решить лишь собрав достаточное количество доказательств.
Как сообщила Русскому TVNET представитель Госполиции Элина Приедите, такими случаями занимается муниципальная полиция самоуправления. То есть, если Ария и другие действительно хотят привлечь недобросовестную хозяйки собаки к ответственности, они должны собрать достаточно доказательств и подать заявление в полицию.
Между тем на данный момент остается лишь не терять веру в то, что от зубов агрессивного пса не пострадает другой беззащитный бездомный котенок.