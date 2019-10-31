В самом центре Риги погасли светофоры

В четверг, 31 октября, рано утром в самом центре Риги на больших перекрестках некоторое время не горели светофоры, сообщает LETA.
В частности не горели светофоры на большом перекрестке у Центральной железнодорожной станции, где пересекаются улицы Марияс, Сатеклес и Меркеля.
Также светофоры не работали на пешеходном переходе у торгового центра Origo, на перекрестке у Stockmann, а также на перекрестке улиц Кр.Барона и бульвара Райня.
Около 7.00 на этих перекрестках еще не было регулировщиков. Движение было неинтенсивным, поэтому обошлось без пробок.
Вскоре после 7.00 работа светофоров была восстановлена. Без работающих светофоров центр Риги провел около полутора часов.