В самом центре Риги погасли светофоры

В частности не горели светофоры на большом перекрестке у Центральной железнодорожной станции, где пересекаются улицы Марияс, Сатеклес и Меркеля.

Также светофоры не работали на пешеходном переходе у торгового центра Origo, на перекрестке у Stockmann, а также на перекрестке улиц Кр.Барона и бульвара Райня.

Около 7.00 на этих перекрестках еще не было регулировщиков. Движение было неинтенсивным, поэтому обошлось без пробок.