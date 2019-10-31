Чт, 31.10.2019
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В Марокко виновных в убийстве туристок из Скандинавии приговорили к смертной казни. Впервые с 1993 года

ФОТО: AFP/SCANPIX

Суд Марокко в среду, 30 октября, приговорил к смертной казни трех человек, признанных виновными в убийстве двух туристок из Скандинавии в декабре прошлого года. Еще один их сообщник получил пожизненное заключение, пишет Euronews. 

28-летняя норвежка Марен Веланд и 24-летняя датчанка Луиза Вестерагер Йесперсен проводили в Марокко отпуск. Их тела были найдены в окрестностях горы Тубкаль – популярного среди туристов района. У обеих были отрезаны головы. 

Тогда к посольствам Норвегии и Дании пришли сотни людей, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.

Незадолго до убийства четверо главных подозреваемых присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ. Это подтверждает оказавшаяся в руках следствия видеозапись.

Всего по этому делу были задержаны 13 человек. Власти квалифицировали преступление как теракт.

Остальным обвиняемым по этому делу суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком от пяти до 30 лет. 

Несмотря на то, что смертная казнь в Марокко все еще в силе, с 1993 года ни один человек в этой стране не был приговорен к такому наказанию, так как на эту меру пресечения введен мораторий. 

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