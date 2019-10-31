В Марокко виновных в убийстве туристок из Скандинавии приговорили к смертной казни. Впервые с 1993 года

28-летняя норвежка Марен Веланд и 24-летняя датчанка Луиза Вестерагер Йесперсен проводили в Марокко отпуск. Их тела были найдены в окрестностях горы Тубкаль – популярного среди туристов района. У обеих были отрезаны головы.

Тогда к посольствам Норвегии и Дании пришли сотни людей, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.

Незадолго до убийства четверо главных подозреваемых присягнули на верность террористической группировке ИГИЛ. Это подтверждает оказавшаяся в руках следствия видеозапись.

Всего по этому делу были задержаны 13 человек. Власти квалифицировали преступление как теракт.

Остальным обвиняемым по этому делу суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком от пяти до 30 лет.