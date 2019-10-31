День Лачплесиса - выходной, а 1 мая - рабочий день: у Нацобъединения есть предложение

С точки зрения партии, значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и искалеченных войной, но и всех борцов за свободу Латвии.

В пояснении к инициативе говорится, что день 11 ноября связан с рядом традиционных мероприятий, официальных и добровольных, и нужно дать людям возможность принять в них участие.

1 мая - праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться.