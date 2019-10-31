Чт, 31.10.2019
За пятнадцать лет своей петербургской жизни ни разу не услыхал я дурного слова о Карле Маннергейме. Скорее наоборот: его личность превратилась в одну из городских легенд. В Петербурге помнят: за все время Зимней войны ни единой бомбы не упало на Ленинград. Хотя советская авиация нещадно бомбила Хельсинки в первые дни вторжения. Иван Пауков

День Лачплесиса - выходной, а 1 мая - рабочий день: у Нацобъединения есть предложение

ФОТО: TVNET

Депутаты парламентской фракции национального объединения Visu Latvijai! (TB/LBBK) подготовили поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых днях, предусматривающие, что День Лачплесиса 11 ноября станет выходным, а 1 мая - рабочим днем.

С точки зрения партии, значение 11 ноября после 1990 года значительно возросло, и этот день стал днем памяти не только кавалеров ордена Лачплесиса и искалеченных войной, но и всех борцов за свободу Латвии.

В пояснении к инициативе говорится, что день 11 ноября связан с рядом традиционных мероприятий, официальных и добровольных, и нужно дать людям возможность принять в них участие. 

1 мая - праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвийской Республики - предлагается включить в список памятных и отмечаемых дней, а от статуса выходного отказаться.

Таким образом, общее число праздничных выходных дней в Латвии не изменится. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ