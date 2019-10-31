Левитс: в интересах государства - принять разработанный бюджет на 2020 год

На встрече обсуждался в основном вопрос принятия бюджета. И президент, и премьер убеждены, что он должен быть принят.

"Правда, в нем много вопросов, по которым можно опять дискутировать, однако после столь долгих дискуссий бюджет нужно принять таким, как он есть.

В противном случае могут возникнуть проблемы со стабильностью правительства, что приведет к еще большему кризису", - сказал Левитс.

Кариньш выразил удовлетворение вчерашними прениями по бюджету в Сейме, назвав их содержательными, и подтвердил, что правительство полно решимости продолжать упорядочение трех сфер - это административно-территориальная реформа, медицина и образование.

"Я думаю, лгут те, кто считает, что эти сферы легко привести в порядок. Это требует трудной и систематической работы, которую правительство будет выполнять", - сказал Кариньш.