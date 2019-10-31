Новый порядок финансирования партий: лимиты превысило бы только "Согласие"

В ходе дискуссий о поправках к закону о финансировании политических организаций (партий) коалиция на этой неделе договорилась, что "потолок" общего объема финансирования, которое можно будет предоставить одной политической партии, будет составлять 1950 минимальных зарплат.

Таким образом, максимальная сумма финансирования в 2020 году может составить 838 500 евро, и она будет расти вместе с размером минимальной зарплаты.

Принимая, что новый порядок финансирования партий вступил в силу уже в этом году, и сложив фактически полученные на 30 сентября пожертвования и причитающееся партиям госфинансирование, можно сделать вывод, что только партия "Согласие" превысила бы определенный лимит финансирования.

От государства "Согласию" причиталось бы 800 000 евро, а в качестве пожертвований от частных лиц в этом году партией было получено 177 588 евро.

Таким образом, на 30 сентября партия получила бы 977 588 евро, что на 139 088 превышает допустимый потолок финансирования.

В свою очередь среди других партий, прошедших в 13-й Сейм, наибольшее общее финансирование от государства и частных лиц в размере 734 717 евро получил бы Союз "зеленых" и крестьян, а затем следует Новая консервативная партия с 707 517 евро.

Поправки также предусматривают, что максимальная сумма, которую партиям, прошедшим в Сейм, сможет пожертвовать частное лицо, составит пять минимальных зарплат - 2150 евро в 2020 году и предположительно 2500 евро в 2021 году, если минимальная зарплата будет увеличена до 500 евро.

Согласно информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), сумма пожертвований, полученная многими прошедшими в Сейм партиями от частных лиц, превышает заявленный в поправках максимум.

Например, объединение партий "Для развития/За!" до 30 сентября этого года получило 18 пожертвований, превышающих разрешенные 2150 евро, а общая их сумма составляет 171 500 евро.

В свою очередь объединение партий "Новое Единство" в этом году получило 20 пожертвований, превышающих разрешенные 2150 евро, а общая их сумма составляет 136 510 евро.

Финансирование из госбюджета предоставляется партиям на четыре года - срок полномочий новоизбранного Сейма. А выплата средств производится четыре раза в год - до 15 января , 15 апреля, 15 июля и 15 октября.

Как сообщалось, проект поправок к закону о финансировании политических организаций (партий), концептуально одобренный вчера Сеймом в первом чтении, предусматривает выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов в Сейм.

В соответствии с планируемыми поправками партия "Согласие" из госбюджета получила бы 800 000 евро, KPV LV - 643 369 евро, Новая консервативная партия - 626 420 евро, объединение партий "Для развития/За!" - 586 964 евро, национальное объединение Visu Latvijai! (TB/LNNK) - 557 129 евро, Союз "зеленых" и крестьян - 489 163 евро, а "Новое Единство" - 416 535 евро.