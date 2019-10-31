Чт, 31.10.2019
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В США мужчина пытался открыть счёт купюрой в "один миллион долларов"

ФОТО: Pixabay

Полиция штата Небраска разыскивает некого мужчину, который на этой неделе пытался в банке открыть счёт с фальшивой купюрой в один миллион долларов. Об этом сообщает агентство AP.

Необычный случай произошёл в понедельник в банке Pinnacle Bank в Небраске. 

Работники банка рассказали, что мужчина выглядел уверенным в том, что купюра настоящая, несмотря на то, что сотрудники пытались убедить его в обратном. 

В конце концов, мужчина ушёл, так и не открыв счёт.

Тем не менее, работники банка о случившемся сообщили в полицию. Теперь сотрудники полиции хотят провести беседы с этим мужчиной. 

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