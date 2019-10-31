В США мужчина пытался открыть счёт купюрой в "один миллион долларов"

Необычный случай произошёл в понедельник в банке Pinnacle Bank в Небраске.

Работники банка рассказали, что мужчина выглядел уверенным в том, что купюра настоящая, несмотря на то, что сотрудники пытались убедить его в обратном.

В конце концов, мужчина ушёл, так и не открыв счёт.