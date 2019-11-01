В Зиедоньдарзсе полиция поймала молодую пару, которая предавалась любовным утехам

Видеокамеры зафиксировали кадры, на которых пара на детской площадке предавалась любовным утехам.

Сотрудники центра видеонаблюдения передали информацию ближайшему экипажу полиции. Когда на место происшествия прибыла полиция, молодые люди уже закончили начатое. Они отправились к друзьям, которые были недалеко там же в парке.

Когда прибыли сотрудники полиции, пара отрицала случившееся, однако позже во всём сознались. Был составлен административный протокол и выписан штраф на 70 евро.

Полиция не скрывает, что такие камеры видеонаблюдения расположены практически во всех парках и скверах столицы. Если что-то подобное случится снова, виновники наверняка будут пойманы.