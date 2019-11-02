Будьте осторожны: на фоне Brexit в Великобритании "разводят" латвийцев

Чтобы получить по-возможности больше доверчивых людей, они часто стараются припугнуть, что, если не обратиться за статусом, то люди не смогут работать, будут проблемы с заключением договора на аренду жилья, будут потеряны социально-экономические блага и даже может грозить высылка из Великобритании.

В течение последних недель жертвы таких мошенников - подданные Латвии - все чаще обращаются за помощью к Инесе Асермане, которая является привлеченным консультантом МВД Великобритании.

"Компании сделали только маленькую часть, взяли у людей комиссионную плату за эту услугу, но статус до конца так и не был оформлен. Люди обращаются к нам, и тогда мы делаем "заплатки" на завершении регистрации статуса", - говорит Асермане.

По словам консультантки британского министерства, за оформление статуса нелицензированные оформители просят в среднем 50 фунтов, и среди них есть как соотечественники, так и латыши, поляки и британцы: "Они потратили 50 фунтов, но услуга так и не была оказана до конца. У компаний, которые просят эти деньги, нет прав оказывать эту услугу, потому что на нее нужна отдельная лицензия, разрешение. Эта услуга - госзаказ, поэтому должна быть бесплатной".

И такую бесплатную помощь по заданию британского Министерства внутренних дел оказывает Инесе Асермане. Она организует выездные сессии в среднюю часть Англии - в Питерборо, Бирмингем, Ковентри, Висбич, Кингслин и т.д. - едет к соотечественникам домой в удобное для них время. В последние месяцы латышей она встречает даже в английских приютах для бездомных.

"Есть бездомные - попали на улицы, у которых я один раз в неделю два часа нахожусь в этом приюте, где занимаюсь не только заполнением settled-status, но и помогаю писать CV и с работами по переводу", - говорит Асермане.

Несмотря на то, что Brexit отложен до января, переходный период Brexit не изменился - 31 декабря 2020 года, когда закончится время заявок на обязательный статус. Поэтому МИД Латвии призывает соотечественников в эмиграции активно продолжать регистрироваться, если они прожили там уже 5 лет, или же подать заявку на временный статус ("pre-settlement") - если они провели в Великобритании меньше времени.

"Нужно принять во внимание, что нет продления переходного периода. В какой бы момент не произошел выход Великобритании из Евросоюза, переходный период запланирован до конца будущего года. Это означает, что его никто не продлил, и с этими последствиями придется считаться всем", - рассказал LNT Ziņas представитель МИД Янис Бекерис.