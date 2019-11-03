Пожар в Резекненском крае: пострадали два человека

Около 13.30 пожарные получили вызов в Резекненский край, где, согласно предварительной информации, в жилом доме открытым пламенем горела котельная. На месте происшествия было установлено, что площадь возгорания составляет 6 квадратных метров.

Пожар был потушен до прибытия сотрудников VUGD, но при попытке потушить пламя своими силами пострадали два человека, которые были переданы медикам скорой помощи.

Самый крупный пожар за прошедшие сутки произошел в Иснаудской волости Лудзенского края, где на площади 550 квадратных метров горела продукция из древесного угля. Вызов на место происшествия поступил около 3 часов ночи, к 7 часам утра пожар был локализован, сейчас продолжается его ликвидация.