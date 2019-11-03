Деньги, золото и зубные протезы. Осуждена мошенница, которая выманивала средства под видом ясновидящей

Издание Latvijas Avīze ранее сообщало, что осуждена 26-летняя жительница Резекне Алмаза Чубревича.

В решении говорится, что осужденная, зная, что жертва была легковнушаемой, использовала её особенности личности и возраст, чтобы мошенническим способом получить её средства и золото.

В решении сказано, что в июле прошлого года мошенница представилась перед потерпевшей Оксаной и сообщила ей, что над ней весит "проклятие смерти". Обвиняемая убедила женщину, что может снять его с помощью заговоренной воды. После этого, когда ей удалось убедить потерпевшую, женщина начала "ритуал", указав жертве смотреть в её глаза, показала изображенные с помощью пепла на листе бумаги три креста, заявив, что они символизируют "три смерти". Помимо этого, "Оксана" написала и денежную сумму, которую потерпевшей требовалось заплатить, чтобы откупиться от "проклятья смерти" и "порчи".

В свою очередь, месяц спустя, женщина убедила пострадавшую, что ей нужно освободить от порчи золото. Его нужно отправить к "Печорским монахам", которые сделают это в течение 31-го дня. Таким образом у потерпевшей были выманены золотые кольца, а также зубные протезы.

Чубревича также убедила потерпевшую в том, что не отданные ранее деньги сгорят. Обвиняемая тайно проникла в спальню женщины и заменила на пепел хранившиеся в полиэтиленовом пакете деньги. Таким образом, женщина напугала потерпевшую своими "способностями" и вынудила у неё ещё 2000 евро.

Позднее Чубревича по телефону выманила у жертвы ещё 700 евро.

В решении суда указано, что женщина осуждена ещё за один преступный эпизод, в котором она убедила другую женщину, что на ней и её родственниках "порча", которую можно снять с помощью заговоренной воды. Оксана провела ритуал с завернутым в полотенце куриным яйцом. У этой женщины удалось выманить 525 евро.

Чубревича также осуждена за использование чужих денежных средств и присвоение чужих вещей.