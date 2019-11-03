Вс, 3.11.2019
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Более 20 тысяч евро за 53 дерева: определился поставщик елок для столицы

Главная елка Риги на Домской площади

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Рождественские елки для украшения столицы в этом году Рижской думе поставит ООО NTI Partnership, свидетельствует информация в системе электронных закупок

С предприятием заключен договор на сумму 20 421 евро. В соответствии с положением о закупках предприятие должно обеспечить рубку, транспортировку, установку елок, их обслуживание во время праздников и последующий демонтаж.

В целом договор предусматривает поставку 53 елок, самые большие из которых должны быть высотой от 14 до 16 метров.

Эти елки будут установлена на Ратушной площади, Домской площади и набережной 11 ноября. Елки будут установлены в 32 различных местах столицы.

Микропредприятие NTI Partnership принадлежит Рихарду Апситису. В прошлом году оно работало с оборотом в размере около 400 000 евро, его прибыль составила 1,5 тысячи евро.

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