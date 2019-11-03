Более 20 тысяч евро за 53 дерева: определился поставщик елок для столицы

С предприятием заключен договор на сумму 20 421 евро. В соответствии с положением о закупках предприятие должно обеспечить рубку, транспортировку, установку елок, их обслуживание во время праздников и последующий демонтаж.

В целом договор предусматривает поставку 53 елок, самые большие из которых должны быть высотой от 14 до 16 метров.

Эти елки будут установлена на Ратушной площади, Домской площади и набережной 11 ноября. Елки будут установлены в 32 различных местах столицы.