Пн, 4.11.2019
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Горбачев: миру грозит огромная опасность

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Бывший лидер СССР Михал Горбачев в интервью ВВС указал, что миру грозит "огромная опасность", пока в распоряжении стран имеется ядерное оружие.

"Пока в мире есть оружие массового поражения и особенно ядерное оружие, опасность огромная", - сказал Горбачев.

"Всем странам - всем! - стоило бы сообщить, что ядерное оружие необходимо уничтожить. Так мы спасем себя и планету".

Находясь в должности генсека СССР, Горбачев прекратил ядерную гонку с США.

Однако гонка вооружений возобновилась после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет ближнего и среднего радиуса действия (INFT).

На вопрос, как он охарактеризовал бы отношения России и Запада после Холодной войны, Горбачев ответил: "Прохладная, но все равно война".

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