Горбачев: миру грозит огромная опасность

"Пока в мире есть оружие массового поражения и особенно ядерное оружие, опасность огромная", - сказал Горбачев.

"Всем странам - всем! - стоило бы сообщить, что ядерное оружие необходимо уничтожить. Так мы спасем себя и планету".

Находясь в должности генсека СССР, Горбачев прекратил ядерную гонку с США.

Однако гонка вооружений возобновилась после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет ближнего и среднего радиуса действия (INFT).