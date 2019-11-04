Горбачев: миру грозит огромная опасность

Бывший лидер СССР Михал Горбачев в интервью ВВС указал, что миру грозит "огромная опасность", пока в распоряжении стран имеется ядерное оружие.
"Пока в мире есть оружие массового поражения и особенно ядерное оружие, опасность огромная", - сказал Горбачев.
"Всем странам - всем! - стоило бы сообщить, что ядерное оружие необходимо уничтожить. Так мы спасем себя и планету".
Находясь в должности генсека СССР, Горбачев прекратил ядерную гонку с США.
Однако гонка вооружений возобновилась после выхода США и России из Договора о ликвидации ракет ближнего и среднего радиуса действия (INFT).
На вопрос, как он охарактеризовал бы отношения России и Запада после Холодной войны, Горбачев ответил: "Прохладная, но все равно война".