В Талси мужчину обвиняют в сексуальном использовании падчерицы

Талсинский участок Госполиции просит прокуратуру начать уголовное преследование мужчины, который сексуально использовал свою малолетнюю падчерицу. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.
В Талсинском участке ранее была получена информация о том, что против девочки 2008 года рождения были произведены действия сексуального характера. Во время расследования выяснилось, что девочка подверглась действиям сексуального характера, направленным на удовлетворение сексуального желания мужчины путем физического контакта с телом девочки.
В этом случае было использовано беспомощное состояние девочки и доверие, поскольку мужчина был женат на её матери. Выяснилось, что мужчина велел девочке трогать руками его половой орган.
Мужчине 1969 года рождения грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет.