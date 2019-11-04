Пн, 4.11.2019
Когда уходишь с должности, ты ясно видишь, кто дружит с твоим статусом, а кто с тобой самой. Ивета Лаце, экс-руководитель Spice

В Талси мужчину обвиняют в сексуальном использовании падчерицы

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Талсинский участок Госполиции просит прокуратуру начать уголовное преследование мужчины, который сексуально использовал свою малолетнюю падчерицу. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции. 

В Талсинском участке ранее была получена информация о том, что против девочки 2008 года рождения были произведены действия сексуального характера. Во время расследования выяснилось, что девочка подверглась действиям сексуального характера, направленным на удовлетворение сексуального желания мужчины путем физического контакта с телом девочки.

В этом случае было использовано беспомощное состояние девочки и доверие, поскольку мужчина был женат на её матери. Выяснилось, что мужчина велел девочке трогать руками его половой орган. 

Мужчине 1969 года рождения грозит лишение свободы сроком от пяти до 15 лет. 

Читать также

Актуально

Криминал и ЧП | 17:54
НАВЕРХ