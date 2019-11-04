В Талси мужчину обвиняют в сексуальном использовании падчерицы

В Талсинском участке ранее была получена информация о том, что против девочки 2008 года рождения были произведены действия сексуального характера. Во время расследования выяснилось, что девочка подверглась действиям сексуального характера, направленным на удовлетворение сексуального желания мужчины путем физического контакта с телом девочки.